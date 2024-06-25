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25 червня 2024, 14:34

Через «Дію» перереєстрували близько 122 тисяч транспортних засобів — МВС

Через «Дію» в Україні наразі вже було перереєстровано близько 122 тисяч транспортних засобів. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, передає Укрінформ.

Через «Дію» в Україні наразі вже було перереєстровано близько 122 тисяч транспортних засобів.
Фото: freepik.com

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«Починаючи з 20 грудня минулого року, коли була запроваджена ця функція, і станом на сьогодні перереєстровано близько 122 тисяч транспортних засобів (через „Дію“ — ред.). Коли ми називаємо цю цифру, то ми говоримо про 2 осіб — це покупець і продавець. Тобто, фактично 244 тисячі громадян вже не зверталися у сервісні центри, а отримали послугу онлайн», — зазначив він.

Відповідаючи на питання щодо того, для яких груп транспортних засобів доступна ця послуга, зокрема, про те, що так не можна перереєструвати, наприклад, мікроавтобуси чи вантажні авто, заступник міністра пояснив, що наразі йдеться про транспортні засоби категорії В і мопеди.

«Бо транспортні засоби, у які поміщаються 8 пасажирів і водій, вони ще можуть бути перереєстровані (через „Дію“ — ред.). Якщо більше осіб — вони (ці транспортні засоби — ред.) мають бути перереєстровані безпосередньо під час відвідування сервісного центру», — зазначив Тимченко.

Читайте також: У «Дії» знову працює послуга перереєстрації авто та обміну посвідчення водія

Нагадаємо

Бета-версію послуги перереєстрації авто в застосунку «Дія» запустили у жовтні 2023 року. Зазначалось, що послуга буде доступною для легкових автомобілів, мотоциклів та мопедів.

Продавцю потрібно оформити договір у «Дії» та поділитися QR-кодом або посиланням з покупцем, який, ознайомившись з документом, далі має обрати номерні знаки й техпаспорт.

До того ж під час угоди здійснюється автоматична перевірка, яка має захистити клієнта від придбання викраденого авто чи транспортного засобу, що перебуває в розшуку. Номери та техпаспорт можуть доставити у поштове відділення чи кур'єром додому.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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