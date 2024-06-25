Трамп у разі перемоги буде спонукати Україну до перемовин з Кремлем або США припинять допомогу — Reuters

У штабі кандидата у президента США Дональда Трампа розробили план, який повинен швидко закінчити війну в Україні. Радники Трампа хочуть посадити за один стіл перемовин росію та Україну. Якщо хтось зі сторін відмовиться, то США буде впливати на неї. Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

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Трамп буде готовий повністю припинити підтримку України, якщо Київ відмовиться розмовляти з путіним. У разі відмови Кремля від перемовин, США збільшать надання зброї та грошей для Києва.

Головна мета таких перемовин — припинення вогню й заморожування конфлікту на тих лініях, які будуть існувати у той момент.

За словами співрозмовників видання, сам Трамп у цілому вже схвалив такий план.

Нагадаємо, що раніше в ЗМІ з'являлась інформація, що путін через посередників намагався домовитись з США про закінчення війни. Офіційно у Кремлі також заявляли, що готові до перемовин, але за умови, що сторони будуть враховувати «реальну ситуацію на місці».