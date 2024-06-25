У штабі кандидата у президента США Дональда Трампа розробили план, який повинен швидко закінчити війну в Україні. Радники Трампа хочуть посадити за один стіл перемовин росію та Україну. Якщо хтось зі сторін відмовиться, то США буде впливати на неї. Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.
25 червня 2024, 13:55
Трамп у разі перемоги буде спонукати Україну до перемовин з Кремлем або США припинять допомогу — Reuters
► Підписуйтесь на телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Трамп буде готовий повністю припинити підтримку України, якщо Київ відмовиться розмовляти з путіним. У разі відмови Кремля від перемовин, США збільшать надання зброї та грошей для Києва.
Головна мета таких перемовин — припинення вогню й заморожування конфлікту на тих лініях, які будуть існувати у той момент.
За словами співрозмовників видання, сам Трамп у цілому вже схвалив такий план.
Нагадаємо, що раніше в ЗМІ з'являлась інформація, що путін через посередників намагався домовитись з США про закінчення війни. Офіційно у Кремлі також заявляли, що готові до перемовин, але за умови, що сторони будуть враховувати «реальну ситуацію на місці».
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 7
Чи може США похитнути свій статус домінуючої країни на світовій арені? Цілком.
Америка вже показала себе, коли під час Другої світової війни фактично розбагатіла і де факто стала лідером світової економіки, коли США надавали в кредит допомогу Європі, при цьому ці «кредити» не виходили за межі США, а на них створювалися нові фабрики, відповідно і робочі місця, де вироблялося все необхідне для Європи, тобто США розвиваючи власну економіку ще отримувало за це кошти від Європи.
Проблема одна, рано чи пізно війна закінчиться і світ буде пам`ятати таку «велику» і «сильну» Америку, котра в один момент злякалася, ну і Україна рано чи пізно вступить до ЄС, і дуже велике питання, які стосунки будуть після такого кроку від Трампа між США і ЄС, очевидно, що країнам ЄС такі дії Трампа не сподобаються, що спричинить протиріччя між ними, плюс ЄС давно хоче позбутися протекторату США і бути повністю самостійним гравцем, це також не грає на руку США.
Відтак США вже мінімум двічі за останні 100 років показало себе з жадібного до грошей боку, а зважаючи на постійно зростаючий зовнішній борг США, можливо в осяжному майбутньому якраз ЄС займе лідерську роль в світовій економіці, скинувши з трону США.
Гра в «великого тата» дотепна, але не актуальна. Сісти за стіл переговорів з пукіним то сядуть, але чи домовляться на якихось умовах? Не факт, якщо тиснути на будь-яку сторону щодо прийняття невигідних умов — ця сторона пошле Трампа на три літери, і все. США звісно сильні і мають вагу в світі, але не настільки, щоб хтось під їх тиском приймав очевидно невигідні умови.
Плюс, а де буде проходити така зустріч? На цій зустрічі очевидно має бути присутній особисто пукін, інакше знаючи традиції орків порушувати свої зобов`язання, такі домовленості без нього він сам потім і визнає недійсними і продовжить війну. А в будь-якій цивілізованій країні пукіна заарештують.
Сенс цих домовленостей?)0))))
Ну буде заморозка війни, перепочинуть і років за 10 підуть далі, а може і через 5 років підуть далі)
Плюс Китай в чергове побачить слабкість США перед реальними викликами і забере військовим шляхом Тайвань.