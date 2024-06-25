Президент продовжив санкції щодо Фірташа, Фукса та інших бізнесменів із рф ще на 10 років

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 червня 2024, 11:48

Президент продовжив санкції щодо Фірташа, Фукса та інших бізнесменів із рф ще на 10 років

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 червня про продовження санкцій щодо 390 фізичних і 366 юридичних осіб ще на 10 років. Відповідний указ № 376/2024 оприлюднили на сайті Офісу президента.

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 червня про продовження санкцій щодо 390 фізичних і 366 юридичних осіб ще на 10 років.
Фото:umoloda.kyiv.ua

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Продовження санкцій

Також, цим документом українським бізнесменам Вадиму Новинському та Вадиму Єрмолаєву (громадянин Кіпру), проти яких санкції було запроваджено відповідно в січні та грудні 2023 року, їх було розширено пунктом «інші санкції, які відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом (заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов'язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санкційної особи й осіб, які діють від її імені)».

Згідно з рішенням РНБО, санкції передбачають продовження блокування активів, обмеження торговельних операцій, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, анулювання ліцензій для провадження певних видів діяльності, заборону на участь у приватизації тощо.

У переліку фізосіб не лише бізнесмени, а й такі люди, як Ігор Безлер, Ігор Гіркін, Павло Губарєв, Ігор Плотницький.

Серед юросіб під продовження санкцій потрапили низка підприємств на території росії та на окупованих нею територіях України. Зокрема, санкції продовжено щодо низки авіакомпаній «Вертольоти Росії», «Газпром авіа», «Ред Вінгс», «Авіакомпанія РусДжет», «Авіакомпанія РусЛайн», «Авіакомпанія Трансаеро», «Авіакомпанія Якутія», «Авіакомпанія Ямал» тощо, науково-виробничі об'єднання, логістичні та енергетичні компанії, зокрема, гірничо-збагачувальна фабрика «Вуглерод», «Друга генеруюча компанія оптового ринку електроенергії», «Крименерго».

Щодо юросіб санкції передбачають продовження блокування активів, обмеження торговельних операцій, обмеження (часткового або повного), повного припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або зупинення ліцензій, заборони участі в приватизації тощо.

Попередній указ президента про введення санкцій на три роки щодо переважної більшості цих осіб ухвалений 18 червня 2021 року і, згідно з наявною інформацією, термін його дії спливав 24 червня цього року.

Щодо низки осіб, наприклад, російського бізнесмена Олега Дерипаски, пізніше ухвалювали й інші укази, однак його прізвище є і в указі про продовження санкцій на 10 років.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами