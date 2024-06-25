Президент продовжив санкції щодо Фірташа, Фукса та інших бізнесменів із рф ще на 10 років

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 червня про продовження санкцій щодо 390 фізичних і 366 юридичних осіб ще на 10 років. Відповідний указ № 376/2024 оприлюднили на сайті Офісу президента.

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Продовження санкцій

Також, цим документом українським бізнесменам Вадиму Новинському та Вадиму Єрмолаєву (громадянин Кіпру), проти яких санкції було запроваджено відповідно в січні та грудні 2023 року, їх було розширено пунктом «інші санкції, які відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом (заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов'язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санкційної особи й осіб, які діють від її імені)».

Згідно з рішенням РНБО, санкції передбачають продовження блокування активів, обмеження торговельних операцій, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, анулювання ліцензій для провадження певних видів діяльності, заборону на участь у приватизації тощо.

У переліку фізосіб не лише бізнесмени, а й такі люди, як Ігор Безлер, Ігор Гіркін, Павло Губарєв, Ігор Плотницький.

Серед юросіб під продовження санкцій потрапили низка підприємств на території росії та на окупованих нею територіях України. Зокрема, санкції продовжено щодо низки авіакомпаній «Вертольоти Росії», «Газпром авіа», «Ред Вінгс», «Авіакомпанія РусДжет», «Авіакомпанія РусЛайн», «Авіакомпанія Трансаеро», «Авіакомпанія Якутія», «Авіакомпанія Ямал» тощо, науково-виробничі об'єднання, логістичні та енергетичні компанії, зокрема, гірничо-збагачувальна фабрика «Вуглерод», «Друга генеруюча компанія оптового ринку електроенергії», «Крименерго».

Щодо юросіб санкції передбачають продовження блокування активів, обмеження торговельних операцій, обмеження (часткового або повного), повного припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або зупинення ліцензій, заборони участі в приватизації тощо.

Попередній указ президента про введення санкцій на три роки щодо переважної більшості цих осіб ухвалений 18 червня 2021 року і, згідно з наявною інформацією, термін його дії спливав 24 червня цього року.

Щодо низки осіб, наприклад, російського бізнесмена Олега Дерипаски, пізніше ухвалювали й інші укази, однак його прізвище є і в указі про продовження санкцій на 10 років.