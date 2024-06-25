Укрпошта відкрила продаж марок «Підводна фауна і флора» (фото)

25 червня Укрпошта розпочала продаж марок за програмою EUROPA 2024 «Підводна фауна і флора». Про це йдеться у повідомленні компанії.

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«Новинка ілюструє багатий підводний світ нашого Чорного моря, який щодня страждає від ворожого металобрухту. Двома марками — „Зеленушка-рулена Symphodus tinca“ та „Кам'яний краб Eriphia verrucosa“ — ми хочемо вкотре звернути увагу світу до війни, у якій потерпає все живе, до чого торкнеться російська рука», — йдеться у повідомленні.

Тираж кожної марки — 180 000 екземплярів.

Номінал — А (еквівалент 1 дол. США).

На власників філабонементів «Ексклюзив» очікує лімітований поштовий блок, представлений у буклеті. Його тираж — 3000 екземплярів.