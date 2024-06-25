ЄС ввів заборону на пов’язані з фінансуванням рф криптосервіси

24 червня 2024 року Європейський союз ухвалив чотирнадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти рф. Зокрема, було накладено обмеження на криптосервіси, які допомагають фінансувати оборонно-промислову базу країни-агресора, пише Incrypted.

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«Рада запроваджує заборону на банки та постачальників послуг криптоактивів, якщо вони допомагають російській оборонній промисловості через постачання товарів, технологій, зброї та боєприпасів до росії», — йдеться в заяві.

Крім того, новий пакет запроваджує низку обмежень у транспортній, енергетичній, імпортно-експортній та фінансовій галузях.

Також у документі сказано, що політичні партії та фонди рф, які функціонують на території ЄС, не зможуть отримувати фінансування, що надходить з росії чи її довірених осіб.