В Україні відкрили представництво шведської компанії для підтримки інвестицій

У Києві відкрила своє представництво Business Sweden — організація, що допомагає шведським компаніям досягти успіху за кордоном та працює на більш ніж 40 міжнародних ринках. Про це йдеться в повідомленні уряду.

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«Найбільший потенціал для зростання України мають такі сектори: енергетика, транспорт і логістика, агропродовольчий сектор, критичні матеріали, IT та діджиталізація, зелений перехід, переробна промисловість», — зазначив прем'єр Денис Шмигаль на зустрічі з міністром із питань розвитку міжнародної співпраці та торгівлі Швеції Йоганом Форсселлом.

Відкриття торгового представництва в Києві, за його словами, буде чудовою можливістю для всіх шведських компаній побачити, які перспективи для них відкриваються в Україні.