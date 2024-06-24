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24 червня 2024, 17:11

В індустрії венчурного капіталу насувається криза

Індустрія венчурного капіталу може зіткнутися із серйозним спадом у найближчому майбутньому, зокрема половину з таких компаній очікує закриття, на думку аналітиків та директорів венчурних компаній, пише Business Insider.

Індустрія венчурного капіталу може зіткнутися із серйозним спадом у найближчому майбутньому, зокрема половину з таких компаній очікує закриття, на думку аналітиків та директорів венчурних компаній, пише Business Insider.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новиниСпад активності укладання венчурних угод з кінця 2022 року продовжився і в першому кварталі цього року, оскільки на неї безпосередній вплив мають такі фактори, як висока інфляція, невизначеність щодо динаміки відсоткових ставок у світі та низький обсяг угод зі злиття та поглинання.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Спад активності укладання венчурних угод з кінця 2022 року продовжився і в першому кварталі цього року, оскільки на неї безпосередній вплив мають такі фактори, як висока інфляція, невизначеність щодо динаміки відсоткових ставок у світі та низький обсяг угод зі злиття та поглинання.

Венчурний капітал схильний до циклічних коливань, проте зараз відбувається щось більш значуще і негативне. Зрештою, як оцінюють експерти, не можна вважати шаленою ідею про те, що половина венчурних компаній, які активно інвестували в останнє десятиліття, зрештою збанкрутують.

Перша хвиля активності венчурних фірм затихне вже у найближчі 5 років. Через 10 років збитки будуть ще очевиднішими. Так, якщо 1990 року існувало 300 венчурних компаній, які контролюють активи на суму $17 млрд, і за останні 20 років з'явилося 3000 венчурних компаній, які контролюють $1,2 трлн.

Також якщо 1990 року обсяг IPO акцій, підтриманих венчурним капіталом, становив $12,7 млрд, то 2021 року ця сума збільшилася до $60,1 млрд. Аналогічна історія і з угодами у сфері злиття та поглинання, що підтримуються венчурним капіталом.

Попри збільшення кількості фірм та грошей, якими вони керують, вони не підтримуються тією фінансовою цінністю, яку створюють, оскільки не звертають уваги на нюанси та визначення часу інноваційних циклів.

Джерело: Мінфін
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