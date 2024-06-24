Упродовж січня-травня 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони склали 732,8 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Видатки на оборону та безпеку із початку року перевищили 730 мільярдів — міністерство фінансів
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Витрати на оборону
«Так, за січень-травень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 732,8 млрд гривень або 58,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. У травні — 178,1 млрд грн», — йдеться в повідомленні.
Куди спрямували кошти
Зазначається, що кошти були спрямовані на: грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських, придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення.
Крім того, гроші використовувалися для закупівлі засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, харчів тощо.
Нагадаємо
Видатки сектору безпеки і оборони уряд фінансує виключно за рахунок власних податкових надходжень, а також військових облігацій.
Коментарі - 5
В України закінчуються гроші, але кредитори залишаються непохитними. Власники облігацій не отримували жодних виплат від України з 2022 року. З початком російського вторгнення вони погодилися на дворічний мораторій. Але зараз час спливає, оскільки 1 серпня закінчується термін виплат за пакетом облігацій на суму 20 мільярдів доларів США.
Зазначається, що минулого тижня переговори між українським урядом та міжнародними інвесторами, на яких Київ просив про продовження терміну погашення боргу та часткове списання боргу, знову зірвалися. Україна просить власників своїх облігацій, серед яких великий американський інвестор Blackrock, французький фонд Amundi та британський міжнародний інвестор Amia Capital, змиритися з більшими втратами, інакше їй доведеться суттєво обмежити свої витрати на армію та відбудову країни, пише Berliner Zeitung.
Однак, за словами журналістів, для інвесторів ці вимоги є занадто високими. У своїй заяві група кредиторів на чолі з Blackrock and Co. оголосила, що намагається досягти угоди. Однак запропонована українським урядом знижка у розмірі 60% значно перевищує очікування фінансового ринку. Прийнятним було б лише скорочення боргу приблизно на 20%. Запропоноване Києвом скорочення несе в собі ризик «значної шкоди» для довіри майбутніх інвесторів до України.
Думки економістів.
Для того, щоб задовольнити вимоги міжнародних кредиторів, Київ повинен прискорити приватизацію державних компаній, вважає економіст Фредерік Муссо з американського Оклендського інституту. Центральним елементом цього є земельна реформа 2021 року.
За словами експертів, помилкова приватизація та корумповане управління з початку 1990-х років сконцентрували землю в руках нового олігархічного класу. Іноземні інвестори та українські олігархи робили хороший бізнес разом. Кошти надходили переважно з Європи та Північної Америки, включаючи американський фонд прямих інвестицій та суверенний фонд Саудівської Аравії. Орендодавці розміщують свої гроші в податкових гаванях, збіднюючи дрібних фермерів.
В статті вказано, що інвестиції дуже вигідні для іноземних інвесторів, оскільки сільськогосподарські компанії, в які вони вкладають кошти, мають великі земельні володіння і здатні виробляти та експортувати у великих масштабах. Одним із прикладів є український олігарх Юрій Косюк, голова агропромислової групи «Миронівський хлібопродукт» (МХП). Імперія Косюка володіє 60% українського виробництва м’яса птиці. Господарства МХП обробляють щонайменше 300 000 гектарів землі в Україні.
Час платити за рахунками.
Раніше УНІАН писав, що Україна не змогла домовитися з власниками облігацій про реструктуризацію міжнародного боргу на суму близько 20 мільярдів доларів. Така ситуація загрожує для України дефолтом. Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що переговори триватимуть.