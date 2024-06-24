Уряд Німеччини відкинув ідею депортації безробітних українців

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Позиція Уряду

Він нагадав, що росія щодня атакує цілі по всій Україні, а також намагається зруйнувати інфраструктуру на заході країни.

«Тому я не знаю, де в Україні має бути безпечне місце», — наголосив представник МЗС.

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Передісторія

Напередодні німецький політик Александр Добріндт заявив, що українські біженці повинні або знайти роботу в Німеччині, або повернутися до безпечних районів України, де вони зможуть знайти можливість зробити свій внесок у відновлення батьківщини.