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24 червня 2024, 16:10

Уряд Німеччини відкинув ідею депортації безробітних українців

Уряд Німеччини виступає проти депортації українців, які не бажають працювати. Про це заявив представник Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

Уряд Німеччини виступає проти депортації українців, які не бажають працювати.
Фото:depositphotos

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Позиція Уряду

Він нагадав, що росія щодня атакує цілі по всій Україні, а також намагається зруйнувати інфраструктуру на заході країни.

«Тому я не знаю, де в Україні має бути безпечне місце», — наголосив представник МЗС.

Читайте: Опозиція у Німеччині пропонує депортувати безробітних українців

Передісторія

Напередодні німецький політик Александр Добріндт заявив, що українські біженці повинні або знайти роботу в Німеччині, або повернутися до безпечних районів України, де вони зможуть знайти можливість зробити свій внесок у відновлення батьківщини.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Exba
Exba
24 червня 2024, 16:20
#
«Arbeit macht frei»
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