Уряд Німеччини виступає проти депортації українців, які не бажають працювати. Про це заявив представник Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.
24 червня 2024, 16:10
Уряд Німеччини відкинув ідею депортації безробітних українців
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Позиція Уряду
Він нагадав, що росія щодня атакує цілі по всій Україні, а також намагається зруйнувати інфраструктуру на заході країни.
«Тому я не знаю, де в Україні має бути безпечне місце», — наголосив представник МЗС.
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Передісторія
Напередодні німецький політик Александр Добріндт заявив, що українські біженці повинні або знайти роботу в Німеччині, або повернутися до безпечних районів України, де вони зможуть знайти можливість зробити свій внесок у відновлення батьківщини.
Джерело: Мінфін
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