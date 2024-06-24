Голова баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт закликав висилати безробітних українських біженців з Німеччини. Про це він сказав в інтерв'ю Bild, пише ZDF.
Опозиція у Німеччині пропонує депортувати безробітних українців
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Добріндт вважає, що потрібно вислати українських біженців з Німеччини, якщо вони не знайдуть роботу.
«Більш ніж через два роки після початку війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтесь в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони західної України», — зазначив він.
Вимогу опозиціонера піддали різкій критиці представники урядової коаліції. Заступник лідера парламентської фракції соціал-демократів канцлера Шольца Дірк Візе заявив в інтерв'ю Bild, що ХСС має соромитися таких вимог та «раз і назавжди прибрати зі своєї назви букву «Х», що означає «християнин».
«путін продовжує бомбити цілі по всій Україні. Тепер Добріндт також хоче відправити туди жінок і дітей, які, можливо, вже втратили своїх батьків на фронті», — заявив він.
Водночас лідер партії «Зелених», яка також входить до урядової коаліції, Омід Нуріпур також розкритикував пропозицію Добріндта.
«Інсинуації, що українці приїжджають до нас через соцдопомогу, не визнають жаху путінської війни», — заявив він.
Нагадаємо, що уряд ФРН відкинув вимоги опозиції зменшити виплати для частини з 1,17 млн українських біженців, які досі не знайшли роботу.
Коментарі - 13
З одного боку звісно не нам встановлювати правила в іншій країні, але з іншого боку, цей довбень не розуміє, що з 2022 року в Україні по всій території прилітають ракети і немає «безпечних районів західної України».
Плюс, сподіваюся, сказане паном Добріндтом розраховане на повнолітніх і працездатних осіб, бо не здивуюся якщо він мав на увазі буквально всіх українців. Звісно вони допомагають, так, прихистили багато українців і за це ми в будь-якому випадку маємо бути вдячні і їх теж можна зрозуміти, бо інфляція нікуди не пішла і підтримка біженців йде за рахунок бюджету, але судячи з усього пан Добріндт не розуміє, що зараз поняття «безпечно» це, на жаль, не про Україну, бо орки запускають ракети і по західних областях…
Що підтверджується розумінням ситуації і словами Заступника лідера парламентської фракції соціал-демократів канцлера Шольца Дірк Візе.
та не забувають отримувати соціалку та безкоштовне житло…
Если они у вас вызывают зависть — это ваше личное дело.
Мабуть тому що я особисто знаю декількох людей яки поїхали туди і також тому що я сам розглядав варіанти переїзду в одну з країн Центральної чи Західної Європи.
А ви разом з москалями вигадуєте якусь маячню.
Москалі так роблять через заздрість та вроджений шовінізм. Що змушує вас очорняти співвітчизників можу лише здогадуватись. От і написав здогадку.
А москальські ледарі жевріють на виплатах від Німеччини.
мужского пола и трудоспособного возраста, которые приехали после 24.02.2022.
Що стосується саме висловлювань депутата то ось тут сказано майже все що міг би сказати я
https://minfin.com.ua/ua/2024/06/24/129683128/#com4659151