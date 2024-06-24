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24 червня 2024, 11:46

Опозиція у Німеччині пропонує депортувати безробітних українців

Голова баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт закликав висилати безробітних українських біженців з Німеччини. Про це він сказав в інтерв'ю Bild, пише ZDF.

Голова баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт закликав висилати безробітних українських біженців з Німеччини.

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Добріндт вважає, що потрібно вислати українських біженців з Німеччини, якщо вони не знайдуть роботу.

«Більш ніж через два роки після початку війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтесь в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони західної України», — зазначив він.

Вимогу опозиціонера піддали різкій критиці представники урядової коаліції. Заступник лідера парламентської фракції соціал-демократів канцлера Шольца Дірк Візе заявив в інтерв'ю Bild, що ХСС має соромитися таких вимог та «раз і назавжди прибрати зі своєї назви букву «Х», що означає «християнин».

«путін продовжує бомбити цілі по всій Україні. Тепер Добріндт також хоче відправити туди жінок і дітей, які, можливо, вже втратили своїх батьків на фронті», — заявив він.

Водночас лідер партії «Зелених», яка також входить до урядової коаліції, Омід Нуріпур також розкритикував пропозицію Добріндта.

«Інсинуації, що українці приїжджають до нас через соцдопомогу, не визнають жаху путінської війни», — заявив він.

Нагадаємо, що уряд ФРН відкинув вимоги опозиції зменшити виплати для частини з 1,17 млн українських біженців, які досі не знайшли роботу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 13

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+30
tckgoblinu
tckgoblinu
24 червня 2024, 11:57
#
«„Більш ніж через два роки після початку війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтесь в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони західної України“, — зазначив він.»

З одного боку звісно не нам встановлювати правила в іншій країні, але з іншого боку, цей довбень не розуміє, що з 2022 року в Україні по всій території прилітають ракети і немає «безпечних районів західної України».

Плюс, сподіваюся, сказане паном Добріндтом розраховане на повнолітніх і працездатних осіб, бо не здивуюся якщо він мав на увазі буквально всіх українців. Звісно вони допомагають, так, прихистили багато українців і за це ми в будь-якому випадку маємо бути вдячні і їх теж можна зрозуміти, бо інфляція нікуди не пішла і підтримка біженців йде за рахунок бюджету, але судячи з усього пан Добріндт не розуміє, що зараз поняття «безпечно» це, на жаль, не про Україну, бо орки запускають ракети і по західних областях…

Що підтверджується розумінням ситуації і словами Заступника лідера парламентської фракції соціал-демократів канцлера Шольца Дірк Візе.
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0
Rubi0
Rubi0
24 червня 2024, 15:42
#
На западной прилетает ото максимум по газовым станциям за городом, там даже тревога не объявляется в большинстве случаев когда вся Украина красная, это не Харьков не Херсон и не Одесса. Так что я считаю стыдно должно быть жителям западной отсиживаться в Европе, так бы здесь сидели хоть ПДВ с туалетной бумаги и хлеба платили в магазине, коммуналку., акцизы на топливо и спиртное
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0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
24 червня 2024, 12:24
#
ХСС — путінська підстілка. Українці йому муляють, а про арабів, сирійців, афганців. які теж сидять на допомозі і працюють в чорну він боїться сказати ?
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+15
Злий Інвестор
Злий Інвестор
24 червня 2024, 12:56
#
Вас послухати, то в Німеччині немає партій, що не путінськи підстилки.
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+15
Kharakternyk
Kharakternyk
24 червня 2024, 13:24
#
Арабів цілеспрямовано завозять для розвалу Європи, тому їх ніхто не буде депортовувати, ні працевлаштованих, ні безробітних. Інша справа українці, тим паче, що їх дуже хоче повернути назад «українська» влада, особливо чоловіків 18−60. Тому й доводиться іноземним владам вигадувати різні дурацкі причини для повернення.
+
+30
gucci
gucci
24 червня 2024, 12:49
#
Er ist nur eine der Deutsche Schweinen. Speck. Мужики наші дурні там працювати? Коли дать бабки, житло і соціалку. Там працювати собі дорожче.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 червня 2024, 13:18
#
Працюють, аж гай шумить — або в чорну або ФОПами дистанційно в Україні
та не забувають отримувати соціалку та безкоштовне житло…
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0
Три літри
Три літри
24 червня 2024, 13:24
#
Заздрощі такі заздрощі 🤣
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+30
Qwerty1999
Qwerty1999
24 червня 2024, 13:35
#
Это констатация реальных фактов…
Если они у вас вызывают зависть — это ваше личное дело.
+
0
Три літри
Три літри
24 червня 2024, 15:38
#
Я нейтрально ставлюсь до людей що поїхали працювати за кордон і не приписую, на відміну від вас та інших москалів, якихось поганих рис характеру чи поведінки.

Мабуть тому що я особисто знаю декількох людей яки поїхали туди і також тому що я сам розглядав варіанти переїзду в одну з країн Центральної чи Західної Європи.

А ви разом з москалями вигадуєте якусь маячню.
Москалі так роблять через заздрість та вроджений шовінізм. Що змушує вас очорняти співвітчизників можу лише здогадуватись. От і написав здогадку.
+
+15
Три літри
Три літри
24 червня 2024, 13:23
#
Наші мужики там працюють роками, виїхавши туди ще до виборів 2019 року.

А москальські ледарі жевріють на виплатах від Німеччини.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 червня 2024, 13:46
#
В тексте озвучены высказывания депутата Бундестага об украинских беженцах
мужского пола и трудоспособного возраста, которые приехали после 24.02.2022.
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0
Три літри
Три літри
24 червня 2024, 15:39
#
Я відповідаю на конретний коментар, а не висловлювання депутата Бундестага.

Що стосується саме висловлювань депутата то ось тут сказано майже все що міг би сказати я
https://minfin.com.ua/ua/2024/06/24/129683128/#com4659151
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