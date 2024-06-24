Опозиція у Німеччині пропонує депортувати безробітних українців

Голова баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт закликав висилати безробітних українських біженців з Німеччини. Про це він сказав в інтерв'ю Bild, пише ZDF.

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Добріндт вважає, що потрібно вислати українських біженців з Німеччини, якщо вони не знайдуть роботу.

«Більш ніж через два роки після початку війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтесь в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони західної України», — зазначив він.

Вимогу опозиціонера піддали різкій критиці представники урядової коаліції. Заступник лідера парламентської фракції соціал-демократів канцлера Шольца Дірк Візе заявив в інтерв'ю Bild, що ХСС має соромитися таких вимог та «раз і назавжди прибрати зі своєї назви букву «Х», що означає «християнин».

«путін продовжує бомбити цілі по всій Україні. Тепер Добріндт також хоче відправити туди жінок і дітей, які, можливо, вже втратили своїх батьків на фронті», — заявив він.

Водночас лідер партії «Зелених», яка також входить до урядової коаліції, Омід Нуріпур також розкритикував пропозицію Добріндта.

«Інсинуації, що українці приїжджають до нас через соцдопомогу, не визнають жаху путінської війни», — заявив він.

Нагадаємо, що уряд ФРН відкинув вимоги опозиції зменшити виплати для частини з 1,17 млн українських біженців, які досі не знайшли роботу.