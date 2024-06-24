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24 червня 2024, 13:44

Кабмін вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Про це йдеться у постанові 723 від 18 червня 2024 р.

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.
Фото:forbes.ua

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Що змінилося

Документом механізм бронювання розширено на військовозобов'язаних, які працюють:

  • на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства.

Читайте: Кабмін продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації

Раніше порядок стосувався лише на військовозобов'язаних, які працюють:

  • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;
  • на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими ля забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період;
  • на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Читайте: Бронь від війни за гроші: кому пропонують дати відстрочку і скільки доведеться платити

Нагадаємо

На початку червня Кабінет міністрів оновив правила бронювання від мобілізації.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+75
Gari4ek
Gari4ek
24 червня 2024, 14:03
#
А чего на фото кацапская повестка?
+
+45
nitrolog
nitrolog
24 червня 2024, 15:08
#
Бо в редакції мінфіна працюють російськомовні, тому і думки в них російські, а вони різниці не бачать на жаль, ну і статті пишуться відповідно спочатку рашен, лише потім перекладають на нашу
+
0
godvinik
godvinik
24 червня 2024, 14:04
#
Закон четко определял кого бронировать без всяких постанов шмагаля
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