Кабінет міністрів вніс зміни до постанови щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Про це йдеться у постанові № 723 від 18 червня 2024 р.
24 червня 2024, 13:44
Кабмін вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації
Що змінилося
Документом механізм бронювання розширено на військовозобов'язаних, які працюють:
- на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства.
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Раніше порядок стосувався лише на військовозобов'язаних, які працюють:
- в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;
- на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими ля забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період;
- на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
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Нагадаємо
На початку червня Кабінет міністрів оновив правила бронювання від мобілізації.
Джерело: Мінфін
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