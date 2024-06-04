Кабмін продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації

Продовження бронювання

Таким чином, бронювання автоматично продовжується на три місяці для тих, у кого не закінчився її строк на момент ухвалення постанови, тобто 7 травня.

Як зазначив Мельничук, постанова стосується бронювання в рамках відповідних рішень Мінекономіки, згідно з постановою КМУ від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень закону „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час».

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Нагадаємо

Раніше Кабмін ухвалив рішення про автоматичне продовження бронювання на місяць. Втім, сьогодні цей термін збільшили.