НБУ змінив позапланові виїзні перевірки валютних обмінників

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Що змінилося

Зазначається, що у змінах, зокрема, передбачено: обов’язок представників установи надати на запит інспекційної групи протягом конкретного періоду часу копії фрагментів даних відеоархіву або письмові аргументовані пояснення щодо обставин, які унеможливлюють надання таких копій.

Також передбачається обов’язок представників інспекційної групи встановити підстави та порядок складання акта про відмову структурних підрозділів установи в проведенні позапланової перевірки замість акта про недопущення.

У випадку оповіщення сигналу «Повітряна тривога!» представники інспекційної групи та структурних підрозділів установи мають тимчасово зупинити здійснення позапланової перевірки та скласти відповідний акт.

Поновлення тимчасово зупиненої позапланової перевірки має бути того самого дня не пізніше 30 хвилин після сигналу «Відбій повітряної тривоги!» з урахуванням установленого установою розкладу роботи структурного підрозділу установи.

Зазначені зміни набули чинності з 21 червня 2024 року.