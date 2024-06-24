FATF може включити Монако до «сірого списку»

Князівство Монако, де зосереджена найбільша у світі кількість мільйонерів та мільярдерів, ризикує потрапити до «сірого списку» Всесвітньої організації боротьби з фінансовими злочинами (Financial Action Task Force, FATF), повідомив Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з питанням.

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Відповідне рішення може бути ухвалене 28 червня, в останній день пленарного засідання FATF у Сінгапурі.

Причина такого рішення

Причиною цього є «недостатній прогрес країни у боротьбі з відмиванням грошей». На проблеми Монако в цій галузі організація звернула увагу ще наприкінці 2022 року, і з того часу, «попри деякі успіхи останніх місяців», проблема нелегальних грошових потоків, як і раніше, залишається актуальною для князівства. Остаточних рішень, втім, ще не ухвалено, а рішення про включення до списку приймається на основі консенсусу між членами FATF, зазначає Bloomberg.

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Санкції FATF мають серйозні наслідки: вони впливають на банківську систему, оскільки трансакції з країною з «сірого списку» вимагають більш ретельного контролю, крім того, це позначається на інвесткліматі, оскільки іноземні інвестори побоюються вести бізнес у таких країнах.

У доповіді Міжнародного валютного фонду від 2021 року йдеться, що країни, які потрапили до «сірого списку», зазнають «значного та статистично значущого скорочення припливу капіталу».

Включення Монако до «сірого списку» завдасть збитків економіці країни, підкреслює Bloomberg. Станом на кінець 2023 року під управлінням його фінансових організацій було близько 160 млрд євро ($172 млрд), що приблизно у 20 разів перевищує ВВП країни. Ринок нерухомості Монако, який за площею менший за нью-йоркський Центральний парк, є найдорожчим у світі.

Нагадаємо

FATF вже додавав до списків найбільших фінансових центрів світу. Так, у березні 2022 року в «сірому списку» опинилися Об'єднані Арабські Емірати. Цей крок розглядався як один із найзначніших в історії FATF з огляду на становище країни як головного фінансового центру Близького Сходу, зазначає Bloomberg. Країні вдалося залишити список у лютому 2024 року.

Чергове пленарне засідання FATF пройде у Сінгапурі з 23 по 28 червня 2024 року. На порядку денному пленарного засідання буде зокрема включення до «сірого списку» Анголи та виключення зі списків Туреччини.