24 червня відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. Вони будуть діяти по всіх областях. Про це повідомляє Укренерго.
24 червня 2024, 8:27
Укренерго 24 червня вимикатиме світло протягом всього дня
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Графіки відключень
«24 червня всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень протягом доби з 00:00 до 24:00», — сказано в повідомленні.
Водночас у період з 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина — зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян.
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Атака на енергосистему
З 21 на 22 червня російські окупанти здійснили восьму масовану комбіновану атаку по об'єктах інфраструктури України. Пошкоджено обладнання в Запорізькій та Львівській областях.
Джерело: Мінфін
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