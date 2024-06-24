Укренерго 24 червня вимикатиме світло протягом всього дня

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Графіки відключень

«24 червня всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень протягом доби з 00:00 до 24:00», — сказано в повідомленні.

Водночас у період з 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина — зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян.

Читайте: Ворог здійснив восьму масовану атаку по енергооб'єктах України

Атака на енергосистему

З 21 на 22 червня російські окупанти здійснили восьму масовану комбіновану атаку по об'єктах інфраструктури України. Пошкоджено обладнання в Запорізькій та Львівській областях.