Binance додала підтримку USDT у мережі TON

Криптовалютна біржа Binance додала до лістингу стейблкоїн USDT у мережі The Open Network (TON). Користувачам доступні депозити і виведення монети.

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Нативний токен блокчейна — Toncoin — усе ще недоступний для торгівлі на спотовому ринку, хоча з березня на біржі є ф’ючерси на його основі.

Курс TON відреагував зростанням. На момент написання новини він становить $7,62. За добу актив зріс на майже 6%. Про це свідчать дані СoinMarketCap.

Емітент стейблкоїна USDT — компанія Tether — додала підтримку блокчейна TON у квітні. Сукупна ліквідність монети зараз становить понад $580 млн.