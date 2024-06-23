Криптовалютна біржа Binance додала до лістингу стейблкоїн USDT у мережі The Open Network (TON). Користувачам доступні депозити і виведення монети.
23 червня 2024, 15:04
Binance додала підтримку USDT у мережі TON
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Нативний токен блокчейна — Toncoin — усе ще недоступний для торгівлі на спотовому ринку, хоча з березня на біржі є ф’ючерси на його основі.
Курс TON відреагував зростанням. На момент написання новини він становить $7,62. За добу актив зріс на майже 6%. Про це свідчать дані СoinMarketCap.
Емітент стейблкоїна USDT — компанія Tether — додала підтримку блокчейна TON у квітні. Сукупна ліквідність монети зараз становить понад $580 млн.
Джерело: Мінфін
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