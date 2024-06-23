У неділю, 23 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії з 11:00 до 23:00. Раніше відключення планувалися лише ввечері, з 19:00 до 23:00. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
23 червня 2024, 9:20
Сьогодні графіки відключень світла будуть діяти з 11:00
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«Причина — складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб'єкти», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Вчора вночі російські окупанти здійснили восьму масовану комбіновану атаку по об'єктах інфраструктури України. Пошкоджено обладнання в Запорізькій та Львівській областях.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
А вот власти говорят, что все сбили. Кому верить?