Сьогодні графіки відключень світла будуть діяти з 11:00

У неділю, 23 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії з 11:00 до 23:00. Раніше відключення планувалися лише ввечері, з 19:00 до 23:00. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.