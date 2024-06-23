У США закривають російський візовий центр

Сполучені Штати закривають російський візовий центр та позбавляють дипломатів росії податкових привілеїв. Про це заявив посол рф у США Анатолій Антонов, повідомляє Радіо Свобода.

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Він уточнив, що закриються обидва відділення візового центру — у Вашингтоні та Нью-Йорку.

«Тепер на плечі російських дипломатів, консулів лягає додаткове навантаження», — додав він. Крім цього, у російських дипломатів відберуть «картки звільнення від податку», що Антонов назвав «дрібним, капосним випадом» із боку США.

За словами російського посла, американська адміністрація свого рішення не пояснила.

З 2021 року російська влада вважає США «недружньою країною». Декілька днів тому, 18 червня, заступник міністра закордонних справ росії Сергій Рябков зазначив, що зовнішньополітичні контакти між рф та США зведені зараз «до абсолютного мінімуму». Різка деградація контактів на рівні міністерств відбулася після російського вторгнення в Україну.