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23 червня 2024, 16:02

У США закривають російський візовий центр

Сполучені Штати закривають російський візовий центр та позбавляють дипломатів росії податкових привілеїв. Про це заявив посол рф у США Анатолій Антонов, повідомляє Радіо Свобода.

Сполучені Штати закривають російський візовий центр та позбавляють дипломатів росії податкових привілеїв.
Фото: freepik.com

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Він уточнив, що закриються обидва відділення візового центру — у Вашингтоні та Нью-Йорку.

«Тепер на плечі російських дипломатів, консулів лягає додаткове навантаження», — додав він. Крім цього, у російських дипломатів відберуть «картки звільнення від податку», що Антонов назвав «дрібним, капосним випадом» із боку США.

За словами російського посла, американська адміністрація свого рішення не пояснила.

З 2021 року російська влада вважає США «недружньою країною». Декілька днів тому, 18 червня, заступник міністра закордонних справ росії Сергій Рябков зазначив, що зовнішньополітичні контакти між рф та США зведені зараз «до абсолютного мінімуму». Різка деградація контактів на рівні міністерств відбулася після російського вторгнення в Україну.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 червня 2024, 17:28
#
Громадяни України не користуються російськими візовими центрами у США.
+
+17
bonv
bonv
23 червня 2024, 17:35
#
Давно пора…
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