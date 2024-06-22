У КМДА спростували інформацію про вибух на київській ТЕЦ

ТЕЦ Києва працюють в штатному порядку, інформація про нібито вибух енергообʼєкті не відповідає дійсності. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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«Усі ТЕЦ Києва працюють у штатному режимі, зокрема, здійснюються роботи з підготовки до опалювального сезону. Усі технологічні й ремонтні процеси виконуються у штатному порядку. Інформація про нібито вибух енергообʼєкті не відповідає дійсності», — йдеться у повідомленні.

Також у КМДА нагадали про заборону поширювати фото та відео інфраструктурних обʼєктів. Інформацію про поширення таких буде передано до СБУ.

Нагадаємо

В ніч на 22 червня російські окупанти здійснили восьму масовану комбіновану атаку по об'єктах інфраструктури України. Пошкоджено обладнання в Запорізькій та Львівській областях.

Сьогодні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 24:00.