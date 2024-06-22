SpaceX представила компактний термінал супутникового зв’язку Starlink Mini за $599

Компанія SpaceX Ілона Маска представила компактну версію термінала супутникового зв’язку під назвою Starlink Mini, яку вона позиціює як мобільний варіант для своїх клієнтів. Про це повідомляє CNBC.

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«Starlink Mini — це компактний портативний набір, який легко поміщається в рюкзак і призначений для забезпечення високошвидкісного Інтернету з низькою затримкою в дорозі», ─ заявляє SpaceX.

Компанія пропонує «обмежену кількість» антен Starlink Mini за $599 у ранньому доступі. Це на $100 більше, ніж базова модель антени «Стандарт», яка продається разом із послугою Residential (розрахована на стаціонарних користувачів, які використовують інтернет в одному місці, наприклад, вдома або в офісі), хоча компанія прагне знизити ціну.

«Наша мета — знизити ціну на Starlink, особливо для тих, де підключення було недоступним», — написала SpaceX.

Окрім вартості обладнання, обслуговування Starlink Mini становить $150 на місяць, оскільки SpaceX пропонує послугу для Mini як додатковий пакет у розмірі $30 на місяць на додаток до стандартної вартості послуги $120 на місяць.

Послугу «Mini Roam» «можна використовувати будь-де в Сполучених Штатах», але вона має обмеження в 50 ГБ даних на місяць, при цьому Starlink стягує плату в розмірі $1 за кожний додатковий гігабайт.

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Характеристики

Міні-антена Starlink має розмір і вагу приблизно як ноутбук, важить трохи більше ніж 900 г і має розміри приблизно 28,9×24,8×3,8 см. Це половина розміру та одна третина ваги стандартної антени Starlink.

Starlink Mini оснащений вбудованим WiFi роутером та має «нижче енергоспоживання», ніж інші антени, але він все ще може похвалитися швидкістю завантаження понад 100 Мбіт/с.

Поки невідомо, коли почнуться поставки Starlink Mini, але віце-президент Starlink Engineering Майкл Ніколлс заявив, що компанія нарощує виробництво Starlink Mini і що він незабаром буде доступний на міжнародних ринках.

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск написав у X, що налаштування Starlink Mini зайняло менш ніж п'ять хвилин.

«Цей продукт змінить світ», — заявив Маск.