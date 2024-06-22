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22 червня 2024, 15:04

SpaceX представила компактний термінал супутникового зв’язку Starlink Mini за $599

Компанія SpaceX Ілона Маска представила компактну версію термінала супутникового зв’язку під назвою Starlink Mini, яку вона позиціює як мобільний варіант для своїх клієнтів. Про це повідомляє CNBC.

Компанія SpaceX Ілона Маска представила компактну версію термінала супутникового зв’язку під назвою Starlink Mini, яку вона позиціює як мобільний варіант для своїх клієнтів.
Фото: x.com/michaelnicollsx

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«Starlink Mini — це компактний портативний набір, який легко поміщається в рюкзак і призначений для забезпечення високошвидкісного Інтернету з низькою затримкою в дорозі», ─ заявляє SpaceX.

Компанія пропонує «обмежену кількість» антен Starlink Mini за $599 у ранньому доступі. Це на $100 більше, ніж базова модель антени «Стандарт», яка продається разом із послугою Residential (розрахована на стаціонарних користувачів, які використовують інтернет в одному місці, наприклад, вдома або в офісі), хоча компанія прагне знизити ціну.

«Наша мета — знизити ціну на Starlink, особливо для тих, де підключення було недоступним», — написала SpaceX.

Окрім вартості обладнання, обслуговування Starlink Mini становить $150 на місяць, оскільки SpaceX пропонує послугу для Mini як додатковий пакет у розмірі $30 на місяць на додаток до стандартної вартості послуги $120 на місяць.

Послугу «Mini Roam» «можна використовувати будь-де в Сполучених Штатах», але вона має обмеження в 50 ГБ даних на місяць, при цьому Starlink стягує плату в розмірі $1 за кожний додатковий гігабайт.

Читайте також: Пентагон продовжив на пів року контракт із SpaceX на використання Starlink в Україні

Характеристики

Міні-антена Starlink має розмір і вагу приблизно як ноутбук, важить трохи більше ніж 900 г і має розміри приблизно 28,9×24,8×3,8 см. Це половина розміру та одна третина ваги стандартної антени Starlink.

Starlink Mini оснащений вбудованим WiFi роутером та має «нижче енергоспоживання», ніж інші антени, але він все ще може похвалитися швидкістю завантаження понад 100 Мбіт/с.

Поки невідомо, коли почнуться поставки Starlink Mini, але віце-президент Starlink Engineering Майкл Ніколлс заявив, що компанія нарощує виробництво Starlink Mini і що він незабаром буде доступний на міжнародних ринках.

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск написав у X, що налаштування Starlink Mini зайняло менш ніж п'ять хвилин.

«Цей продукт змінить світ», — заявив Маск.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
0
Три літри
Три літри
22 червня 2024, 16:12
#
Нафіг-нафіг, хай москалям продає
+
+15
bonv
bonv
22 червня 2024, 16:42
#
Для військових.
+
0
Три літри
Три літри
22 червня 2024, 17:00
#
Військовим воно нафіг не треба — Ілон вже продемонстрував як може грати в команді Путлера
+
0
bonv
bonv
22 червня 2024, 17:05
#
Не розписуйся за всіх військових…
+
0
Три літри
Три літри
22 червня 2024, 17:10
#
Так ти сам спочатку припини розписуватись за них.

Вже був Крим і дрони з вимкненим старлінком.

тепер тільки через пентагон старшілд, вся інша галіматья хай за догкоіни продається
+
0
bonv
bonv
22 червня 2024, 17:15
#
І тепер військові користуються Starlink, і дотепер є в них велика потреба.
Тому щезни бухарік і не пиши дурниці.
Те що проблеми були не означає, що зв"язок не потрібен. Вирішили проблеми вже давним давно…
+
0
Три літри
Три літри
22 червня 2024, 18:06
#
Саме так, вирішили перейшовши на те що надає Пентагон. А клоун хай в Болівію свої старлінки продає
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