Пентагон продовжив контракт із компанією SpaceX Ілона Маска на надання інтернет-послуг Starlink в Україні. Контракт із фірмою Маска становить $40,1 млн і діє до 30 листопада. Про це Bloomberg повідомила прессекретарка Командування космічних систем США Бонні Пойндекстер.
14 червня 2024, 11:06
Пентагон продовжив на пів року контракт із SpaceX на використання Starlink в Україні
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«Контракт надає доступ до системи Starlink, апаратного забезпечення та підтримки клієнтів на узгоджених умовах», — сказала вона.
Зазначається, що це лише частина контрактів на $2,5 млрд, які SpaceX виграла в рамках програми запуску військових супутників. SpaceX також бере участь у новому раунді торгів, конкуруючи з United Launch Alliance — спільним підприємством Lockheed Martin Corp. та Boeing Co.
Джерело: Мінфін
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