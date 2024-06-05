Відтепер посвідчення ветерана — у «Дії». Захисникам та захисницям, більше не потрібно носити паперовий документ із собою. Про це йдеться в повідомленні «Дії» в телеграм-каналі.
5 червня 2024, 12:11
В «Дію» додали посвідчення ветерана
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Які посвідчення можна додати
Додавайте посвідчення ветерана, якщо маєте статус:
- учасника бойових дій;
- людини з інвалідністю внаслідок війни;
- учасника війни;
- постраждалого учасника Революції гідності;
- члена сім'ї загиблого ветерана війни;
- члена сім'ї загиблого захисника і захисниці України.
Як додати документ у застосунок
- Прогортайте всі документи в «Дії»
- Натисніть Додати документ
- Виберіть Посвідчення ветеран
- Надайте дозвіл на отримання даних та натисніть
- Додати посвідчення
Джерело: Мінфін
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