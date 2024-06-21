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21 червня 2024, 18:25

Китай попереджає про можливу «торгову війну» з ЄС

Пекін попередив, що ескалація суперечностей з ЄС щодо імпорту китайських електромобілів може спровокувати торговельну війну. Про це повідомляє агентство Reuters.

Пекін попередив, що ескалація суперечностей з ЄС щодо імпорту китайських електромобілів може спровокувати торговельну війну.

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Триденний візит міністра економіки Німеччини Роберта Хабека до Китаю — перший візит високопосадовця до Китаю відтоді, як ЄС запропонував тарифи на імпорт електромобілів китайського виробництва. Тарифи викликали контрзаходи з боку Китаю і жорстку критику з боку китайських посадовців.

Цього тижня китайські автовиробники закликали Пекін підвищити тарифи на імпортні європейські автомобілі з бензиновим двигуном, а уряд розпочав розслідування демпінгового імпорту свинини з ЄС у відповідь на дії Європейської комісії.

«Відповідальність повністю лежить на стороні ЄС», — заявив представник міністерства торгівлі Китаю.

«У своєму розслідуванні щодо компенсаційних мит європейська сторона залякувала і примушувала китайські підприємства, погрожувала застосувати каральні високі тарифні ставки і вимагала надмірно широку інформацію», — додали в міністерстві.

Рішення ЄС щодо тарифів на електромобілі занурило торговельні зв'язки з Китаю до нового мінімуму. Але китайські державні ЗМІ зобразили візит як шанс розрядити напруженість. Деякі експерти вважають, що Німеччина повинна шукати консенсус.

Джерело: Мінфін
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