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5 лютого 2024, 9:23

Гетманцев розповів, скільки витратили українці на легальні азартні ігри у 2023 році

Нацбанк наклав штрафи сумарно на 486,35 млн грн, а також відкликав ліцензії деяких банків та анулював ліцензії деяких небанківських фінансових установ. Про це йдеться у доповіді НБУ щодо «міскодингу», повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нацбанк наклав штрафи сумарно на 486,35 млн грн, а також відкликав ліцензії деяких банків та анулював ліцензії деяких небанківських фінансових установ.

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Перевірка НБУ

В ході перевірки НБУ банків та небанківських фінансових установ було виявлено численні порушення, які створюють умови для проведення багатомільярдних обсягів операцій (переказів) із використанням електронних платіжних засобів, у тому числі через термінали самообслуговування.

Штрафи та відкликанні ліцензій подіяло.

«Як наслідок маємо скорочення фінансових операцій з порушенням вимог законодавства України, зокрема з використанням „міскодингу“. До прикладу, безготівкові операції у легальному сегменті азартних ігор зросли з 4 млрд грн у 2022 році до 83 млрд грн у 2023 році, а загальний оборот збільшився до 207 млрд грн проти 14 млрд грн у попередньому році», — повідомив Гетманцев.

За його словами, попри успіхи, у сегменті безготівкових платежів присутні окремі схеми для здійснення заборонених видів господарської діяльності, зокрема:

  • незаконної організації та проведення азартних ігор;
  • легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом;
  • шахрайські схеми з використанням «фішингу»;
  • використання віртуальних активів для проведення «сірих"/ «тіньових» фінансових операцій.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
bonv
bonv
5 лютого 2024, 9:41
#
Деяких банків та деяких небанківських фінансових установ…
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