Гетманцев розповів, скільки витратили українці на легальні азартні ігри у 2023 році

Перевірка НБУ

В ході перевірки НБУ банків та небанківських фінансових установ було виявлено численні порушення, які створюють умови для проведення багатомільярдних обсягів операцій (переказів) із використанням електронних платіжних засобів, у тому числі через термінали самообслуговування.

Штрафи та відкликанні ліцензій подіяло.

«Як наслідок маємо скорочення фінансових операцій з порушенням вимог законодавства України, зокрема з використанням „міскодингу“. До прикладу, безготівкові операції у легальному сегменті азартних ігор зросли з 4 млрд грн у 2022 році до 83 млрд грн у 2023 році, а загальний оборот збільшився до 207 млрд грн проти 14 млрд грн у попередньому році», — повідомив Гетманцев.

За його словами, попри успіхи, у сегменті безготівкових платежів присутні окремі схеми для здійснення заборонених видів господарської діяльності, зокрема: