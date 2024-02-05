Нацбанк наклав штрафи сумарно на 486,35 млн грн, а також відкликав ліцензії деяких банків та анулював ліцензії деяких небанківських фінансових установ. Про це йдеться у доповіді НБУ щодо «міскодингу», повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Гетманцев розповів, скільки витратили українці на легальні азартні ігри у 2023 році
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Перевірка НБУ
В ході перевірки НБУ банків та небанківських фінансових установ було виявлено численні порушення, які створюють умови для проведення багатомільярдних обсягів операцій (переказів) із використанням електронних платіжних засобів, у тому числі через термінали самообслуговування.
Штрафи та відкликанні ліцензій подіяло.
«Як наслідок маємо скорочення фінансових операцій з порушенням вимог законодавства України, зокрема з використанням „міскодингу“. До прикладу, безготівкові операції у легальному сегменті азартних ігор зросли з 4 млрд грн у 2022 році до 83 млрд грн у 2023 році, а загальний оборот збільшився до 207 млрд грн проти 14 млрд грн у попередньому році», — повідомив Гетманцев.
За його словами, попри успіхи, у сегменті безготівкових платежів присутні окремі схеми для здійснення заборонених видів господарської діяльності, зокрема:
- незаконної організації та проведення азартних ігор;
- легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом;
- шахрайські схеми з використанням «фішингу»;
- використання віртуальних активів для проведення «сірих"/ «тіньових» фінансових операцій.
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