WSJ: Індія випередила Китай за показниками фондового ринку

Індія змогла обігнати Китай за показниками фондового ринку: з кінця 2019 року по 18 червня 2024 року індекс MSCI India зріс на 110%, тоді як найбільший фондовий ринок, що розвивається, — MSCI China за той же період впав на 30%, підрахувало видання The Wall Street Journal (WSJ).

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Що відбувається на ринках країн

Крім того, MSCI India випередило 99% зростання індексу американських компаній, що спеціалізуються на технологіях (т.зв. US tech-heavy index).

Контраст у розвитку двох азіатських ринків відбиває економічні реалії цих країн, зазначає WSJ.

Китайський ринок житла продовжує негативно впливати на економіку країни, тоді як регуляторні обмеження призвели до падіння колись високорозвинених технологічних компаній країни. Наприклад, китайський гігант електронної комерції Alibaba втратив близько трьох чвертей своєї вартості з моменту свого піку у 2020 році.

Ринку Індії, навпаки, допомагає попутний економічний вітер: у першому кварталі економіка країни зросла на 7,8% у річному вирахуванні — найшвидшими темпами серед великих економік.

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За даними Morgan Stanley, чистий прибуток індійських компаній, зареєстрованих на біржі, зріс на 17% у річному обчисленні за квартал, що закінчився у березні. Прагнення розвинених країн диверсифікувати свої ланцюжки поставок у бік Китаю призвело до інвестиційного буму в обробній промисловості.

Молоде населення Індії - середній вік 28,6 років порівняно з 39,5 роками в Китаї - також робить її привабливішою для інвесторів.

Проте різниця у прибутковості акцій пояснюється не лише різними темпами зростання компаній, а й змінами в коефіцієнтах оцінки акцій, які можуть бути завищеними чи заниженими. Біржовий фонд, який відстежує індійські акції (iShares MSCI India), торгується з коефіцієнтом 23 до очікуваного прибутку, тоді як на початку 2020 року цей коефіцієнт був 19. Для порівняння, фонд, який відстежує китайські акції, знизився з коефіцієнта 12 до 10 нижче.

Крім того, за даними WSJ, індійський ринок акцій оцінюється приблизно так само високо, як і американський ринок, який ведуть компанії, які займаються штучним інтелектом, такі як Nvidia. Водночас китайський ринок акцій оцінюється значно нижче, на рівні Італії, що повільно зростає і сильно заборгувала. Індійські акції торгуються з премією 60% порівняно з іншими ринками Азіатсько-Тихоокеанського регіону (за винятком Японії), тоді як за останні п'ять років ця премія в середньому становила 50%.

«Індія все більше стає ринком, який глобальні інвестори не можуть ігнорувати», — йдеться у матеріалі WSJ. В результаті недавнього перегляду, MSCI збільшила частку Індії у своєму основному індексі ринків, що розвиваються, в той час, як частка Китаю була скорочена. Тепер Індія складає близько 18% індексу, тоді як у 2020 році це було лише 8%. Частка Китаю знизилася з 40% до 27%.

«Країна вже давно розглядається як „наступний Китай“, але їй часто не вдавалося виправдати ці очікування», — наголошується в статті.

Крім того, агентство Bloomberg також звернуло увагу на зростання інтересу інвесторів до облігацій країни.

За даними ЗМІ, 28 червня JPMorgan планує включити індійські державні боргові зобов'язання до свого найбільшого індексу облігацій ринків, що розвиваються. За прогнозами Goldman Sachs це може збільшити глобальні інвестиції в індійські боргові зобов'язання на $40 млрд, оскільки фінансові компанії скоригують свої портфелі. За підрахунками агентства, індійські суверенні облігації принесли інвесторам цього року дохідність у 4,5 %, поступаючись лише Аргентині серед облігацій ринків, що розвиваються.

«В умовах, коли Китай стикається з економічними проблемами, росія перебуває в ізоляції через війну з Україною і немає іншого очевидного кандидата, готового їх витіснити, активний економічний розвиток Індії зробив її найкращим вибором для інвесторів, які прагнуть диверсифікації. Сприятливі демографічні показники, пильний центральний банк та бюджетна відповідальність сприяють її привабливості», — йдеться у статті.