Індійська рупія впала до історичного мінімуму

Індійська рупія знизилася у четвер до рекордно низького рівня під тиском ймовірного відтоку та сильного попиту на долар з боку місцевих імпортерів. Про це пише Reuters.

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Рупія до 13:58 подешевшала на 0,2% — до 83,64 за долар.

У той час як центральний банк Індії регулярно проводить на валютному ринку інтервенції через державні банки, щоб обмежити падіння національної валюти, у четвер такі пропозиції долара були відсутні, що обвалило рупію до рекордного мінімуму, сказав валютний трейдер одного з держбанків.

Зміцнення долара поряд з ослабленням китайського юаня також чинить тиск на індійську рупію, зазначили трейдери.