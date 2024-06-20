«Транспортний безвіз»: Україна та ЄС ще на рік продовжили дію

Україна та Європейська комісія продовжили дію «транспортного безвізу» на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що це значить

За його словами, вантажні автоперевезення з України до ЄС та з Євросоюзу в Україну і далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

Як додав голова уряду, оновлена угода передбачає також низку взаємних зобов’язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок.

Читайте: Україна домовилась про продовження «транспортного безвізу» з ЄС