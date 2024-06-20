Україна та Європейська комісія продовжили дію «транспортного безвізу» на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
«Транспортний безвіз»: Україна та ЄС ще на рік продовжили дію
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що це значить
За його словами, вантажні автоперевезення з України до ЄС та з Євросоюзу в Україну і далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.
Як додав голова уряду, оновлена угода передбачає також низку взаємних зобов’язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок.
Читайте: Україна домовилась про продовження «транспортного безвізу» з ЄС
«Транспортний безвіз» уже посилив нашу економіку. За півтора року дії угоди Україна експортувала до ЄС товарів на 48% більше, ніж за аналогічний період до її підписання. Очікуємо на збереження цієї позитивної динаміки", — наголосив Шмигаль.
Він зазначив, що «транспортний безвіз» також сприяє імпорту, який зріс на 44%. Зокрема, йдеться товари й комплектування, що потрібні українським виробникам для налагодження виробничого процесу.
Нагадаємо
Угода про транспортний безвіз вперше була підписана 29 червня 2022 року та дала змогу вивозити український експорт через автомобільні пункти пропуски з країнами ЄС без затримок.
У березні 2023 року дія угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень між Україною та ЄС була продовжена до 30 червня 2024 року.
Від початку дії «транспортного безвізу» український експорт автомобільним транспортом до ЄС значно збільшився: приблизно на дві третини за обсягами перевезених вантажів і приблизно на третину за вартістю, свідчать дані Єврокомісії.
В абсолютному вираженні понад 300 000 т товарів було додатково експортовано до ЄС щомісяця.
Коментарі