Україна домовилась про продовження «транспортного безвізу» з ЄС

Вперше підписана в червні 2022 року угода дала змогу уникнути гальмування експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску. З осені 2023-року її вимагали скасувати польські перевізники, які періодично блокували кордон з Україною.

«Угода вже перемовлена», — повідомив Качка. Мініфраструктури — ключове міністерство для ведення переговорів щодо угоди з початку травня перебуває без офіційного очільника, але це не завадило домовленостям щодо її продовження, пояснив він.

«Розпорядження про уповноваження на підписання цієї угоди вже проходить просто формальне візування», — зазначив Качка.

Нагадаємо

Угода про транспортний безвіз вперше була підписана 29 червня 2022 року та дала змогу вивозити український експорт через автомобільні пункти пропуски з країнами ЄС без затримок.

У березні 2023 року дія угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень між Україною та ЄС була продовжена до 30 червня 2024 року.

Від початку дії «транспортного безвізу» український експорт автомобільним транспортом до ЄС значно збільшився: приблизно на дві третини за обсягами перевезених вантажів і приблизно на третину за вартістю, свідчать дані Єврокомісії.

В абсолютному вираженні понад 300 000 т товарів було додатково експортовано до ЄС щомісяця.