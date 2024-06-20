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20 червня 2024, 12:46

В Мінреінтеграції обіцяють вирішити проблему із затримкою виплат для ВПО до кінця місяця

Усі виплати на проживання, які внутрішньо переміщені особи повинні отримати за червень, надійдуть до кінця місяця. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Усі виплати на проживання, які внутрішньо переміщені особи повинні отримати за червень, надійдуть до кінця місяця.
Фото:depositphotos

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Що відбувається із виплатами

Як зазначили в пресслужбі, останніми днями на гарячу лінію Мінреінтеграції почастішали звернення наших ВПО щодо затримки виплат у першому виплатному періоді червня.

Згідно з інформацією від Мінсоцполітики, всі належні виплати буде здійснено до кінця поточного місяця.

У Мінреінтеграції нагадали, що за нарахування і здійснення виплат ВПО відповідає Мінсоцполітики.

Читайте: Допомогу внутрішньо-переміщеним особам буде збережено — Мінфін

Виплати для ВПО

Внутрішньо переміщені особи отримують допомогу на проживання в таких обсягах: для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 гривень; для інших — 2000 гривень. Гроші повинні виплачуватися 15 та 28 числа кожного місяця.

З 1 березня автоматично (без додаткового звернення) на шість місяців продовжено виплати для тих осіб, які втратили працездатність: пенсіонери, особи з інвалідністю 1 та 2 груп, тяжкохворі діти, а також для дітей, які стали сиротами або позбавлені батьківського піклування, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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