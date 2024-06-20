Усі виплати на проживання, які внутрішньо переміщені особи повинні отримати за червень, надійдуть до кінця місяця. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
В Мінреінтеграції обіцяють вирішити проблему із затримкою виплат для ВПО до кінця місяця
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Що відбувається із виплатами
Як зазначили в пресслужбі, останніми днями на гарячу лінію Мінреінтеграції почастішали звернення наших ВПО щодо затримки виплат у першому виплатному періоді червня.
Згідно з інформацією від Мінсоцполітики, всі належні виплати буде здійснено до кінця поточного місяця.
У Мінреінтеграції нагадали, що за нарахування і здійснення виплат ВПО відповідає Мінсоцполітики.
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Виплати для ВПО
Внутрішньо переміщені особи отримують допомогу на проживання в таких обсягах: для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 гривень; для інших — 2000 гривень. Гроші повинні виплачуватися 15 та 28 числа кожного місяця.
З 1 березня автоматично (без додаткового звернення) на шість місяців продовжено виплати для тих осіб, які втратили працездатність: пенсіонери, особи з інвалідністю 1 та 2 груп, тяжкохворі діти, а також для дітей, які стали сиротами або позбавлені батьківського піклування, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.
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