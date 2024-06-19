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19 червня 2024, 9:05

Допомогу внутрішньо-переміщеним особам буде збережено — Мінфін

Цього року, попри виклики для фінансової системи, уряд збереже всі видатки для внутрішньо-переміщених осіб. Про це повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев під час конференції «Грошова допомога для внутрішньо переміщених осіб».

Цього року, попри виклики для фінансової системи, уряд збереже всі видатки для внутрішньо-переміщених осіб.
Фото: НБУ

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Так, у 2024 році у держбюджеті для здійснення соціальних виплат майже 5 млн отримувачам буде спрямовано 136,5 млрд грн. З цього обсягу на допомогу для проживання внутрішньо переміщеним особам буде виділено 57,6 млрд грн, що більше майже у 20 разів порівняно з видатками до повномасштабного вторгнення рф.

Ці кошти буде спрямовано на підтримку ВПО, кількість яких порівняно з 2021 роком зросла в 11 разів.

«Мінфін спільно з урядом щодня працюють над підтримкою наших громадян та їх соціальним захистом. Це підтверджують обсяги видатків, які є другими за обсягом після видатків на оборону. Порівняно із довоєнним періодом соціальні видатки зросли в 1,5 раза і становлять понад 470 млрд гривень. Так, кількість отримувачів соціальних виплат порівняно із довоєнним періодом зросла на 40% з 3,6 млн осіб до майже 5 млн осіб», — наголосив Єрмоличев.

За його словами, як торік, так і цього року завдяки зовнішньому фінансуванню повністю забезпечено виплати всіх соціальних та гуманітарних видатків. І міжнародна підтримка продовжує бути критично важливою для України в умовах повномасштабної війни.

У Мінфіні наголосили, що за соціальними видатками уряд забезпечує виконання планових показників стовідсотково, наразі вже профінансовано 243,2 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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