Допомогу внутрішньо-переміщеним особам буде збережено — Мінфін

Цього року, попри виклики для фінансової системи, уряд збереже всі видатки для внутрішньо-переміщених осіб. Про це повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев під час конференції «Грошова допомога для внутрішньо переміщених осіб».

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Так, у 2024 році у держбюджеті для здійснення соціальних виплат майже 5 млн отримувачам буде спрямовано 136,5 млрд грн. З цього обсягу на допомогу для проживання внутрішньо переміщеним особам буде виділено 57,6 млрд грн, що більше майже у 20 разів порівняно з видатками до повномасштабного вторгнення рф.

Ці кошти буде спрямовано на підтримку ВПО, кількість яких порівняно з 2021 роком зросла в 11 разів.

«Мінфін спільно з урядом щодня працюють над підтримкою наших громадян та їх соціальним захистом. Це підтверджують обсяги видатків, які є другими за обсягом після видатків на оборону. Порівняно із довоєнним періодом соціальні видатки зросли в 1,5 раза і становлять понад 470 млрд гривень. Так, кількість отримувачів соціальних виплат порівняно із довоєнним періодом зросла на 40% з 3,6 млн осіб до майже 5 млн осіб», — наголосив Єрмоличев.

За його словами, як торік, так і цього року завдяки зовнішньому фінансуванню повністю забезпечено виплати всіх соціальних та гуманітарних видатків. І міжнародна підтримка продовжує бути критично важливою для України в умовах повномасштабної війни.

У Мінфіні наголосили, що за соціальними видатками уряд забезпечує виконання планових показників стовідсотково, наразі вже профінансовано 243,2 млрд грн.