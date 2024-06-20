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20 червня 2024, 12:19

«єОселя»: кількість акредитованих девелоперів зросла майже в 5 разів

Державна іпотечна програма «єОселя» сприяє формуванню іміджу надійної компанії-забудовника, а також загалом посилює довіру потенційних покупців до первинного ринку житла. Про це заявила перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва.

Державна іпотечна програма «єОселя» сприяє формуванню іміджу надійної компанії-забудовника, а також загалом посилює довіру потенційних покупців до первинного ринку житла.

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Кількість учасників зростає

З 2024 року кількість акредитованих девелоперів до участі в програмі «єОселя» зросла майже в 5 разів: станом на початок червня їх налічується уже майже 50. Це ж стосується кількості акредитованих об'єктів на стадії зведення: за офіційними даними, наразі їхня кількість складає вже близько 100 ЖК в 14 областях України.

Банкір вважає, що найголовнішим здобутком «єОселі» у першому півріччі слід вважати процес поступової переорієнтації цієї програми на первинний ринок, зокрема на об'єкти в стадії зведення.

«Участь девелоперів в державній іпотечній програмі, окрім суто стратегічних завдань з розвитку максимальної кількості механізмів залучення потенційних покупців, вимагає дотримання чітких критеріїв до акредитації, серед яких безперервність будівництва, наявність всіх дозвільних документів, відсутність судових обтяжень, відповідність об'єкта задекларованим характеристикам тощо. Саме тому можна вважати, що участь девелоперів в „єОселі“ є своєрідним „знаком якості“ та надійності для потенційних покупців», — розповіла експертка.

Водночас за словами Дмітрієвої, на первинному ринку житла зберігаються високі ризики, пов’язані, як з фінансовою здатністю девелопера вчасно завершити будівництво розпочатих об'єктів, так і з суто «воєнними» обставинами. Натомість «кредитні ризики» повністю лягають на банк та покупця житла на первинному ринку.

Вона розповіла, що наразі понад 60% всіх кредитів населенню — це «короткі» споживчі кредити на суму від 5 тис. до 100 тис. грн терміном погашення до 12 місяців. Тоді як іпотечні кредити зазвичай видаються на більш значні суми: найчастіше від 1 млн грн до 4 млн грн і терміном від 3 до 20 років.

Тобто, за словами експерта, іпотека для банків має значно більший середній чек і довша в часі, саме тому кількість виданих банками іпотечних кредитів незначна у порівнянні зі споживчими кредитами та складає близько 1000 угод на місяць.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
bonv
bonv
20 червня 2024, 12:44
#
«Київміськбуд» все?: інвестори розповіли про останній шанс та початок руйнування недобудов.
https://tsn.ua/exclusive/kiyivmiskbud-vse-investori-rozpovili-pro-ostanniy-shans-ta-pochatok-ruynuvannya-nedobudov-2602740.html
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0
bonv
bonv
20 червня 2024, 12:46
#
У Києві за останній місяць знизилася середня вартість квадратного метра в новобудовах. Про це УНІАН повідомив експерт з нерухомості та рієлтор Олександр Бойко.
«Ця тенденція стала помітною на ринку, і є кілька факторів, які могли вплинути на таку зміну. Ситуацію на ринку нового житла в Києві можна охарактеризувати як динамічну та залежну від багатьох зовнішніх і внутрішніх чинників», — сказав Бойко.
За його словами, падіння цін на житло в новобудовах у Києві може бути пов’язане насамперед зі зменшенням попиту. Оскільки через економічну невизначеність, багато потенційних покупців відкладають рішення про придбання житла.
Також експерт відмітив конкуренцію між забудовниками як фактор зменшення цін на житло. Забудовники можуть знижувати ціни для залучення покупців та стимулювання продажів.
Крім того, впливають і сезонні фактори. Літні місяці традиційно менш активні на ринку нерухомості, що також може сприяти тимчасовому зниженню цін.
«Падіння цін є показником певної корекції ринку після періоду стабільного зростання. Важливо зазначити, що попит на новобудови без ремонту або будинки, ще не введені в експлуатацію, майже відсутній. Покупці у пріоритеті обирають нерухомість з ремонтом або у житловому стані, тому забудовники змушені знижувати ціни, щоб залучити покупців», — пояснив експерт.
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0
bonv
bonv
20 червня 2024, 12:46
#
Згідно даними порталу M2bomber, у Києві за останній місяць впала середня вартість квадратного метра в новобудовах на 14,31%. Якщо в травні квадратний метр коштував 58 700 грн, то в червні аналогічна площа у новобудові вартує 50 300 гривень.
Зазначається, що при цьому за півроку квадратний метр у новому житлі виріс в ціні майже на 8 тис. грн, що становить 18,77%. Найбільш поширена ціна за квадратний метр в новобудовах становить 20 800 грн. Кількість оголошень з такою ціною становить 8,3%. Також найчастіше зустрічаються ціни: 23 400 грн — 7,2%; 36 400 грн — 6,7%; 26 000 грн — 5,7%; 18 200 грн — 4,3%.
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0
bonv
bonv
20 червня 2024, 12:46
#
За словами керівника розвитку продуктів DIM.RIA Віталія Поберезького, покупці з обережністю відносяться до питання вибору житла. Вони не поспішають з покупкою та очікують на найкращі цінові пропозиції. Оскільки на купівельну спроможність українців і, відповідно, ритм відновлення ринку дуже впливають зовнішні фактори.
За даними засновника та CEO-девелопера Sensar Development Марка Марченко, наразі увага клієнтів на первинному та вторинному ринках сконцентровані на вже готових квартирах з ремонтом та меблями в сегменті «економ» та «комфорт». Така тенденція в більшій мірі обумовлена діючими державними програмами — «єОселя» та «єВідновлення,
За даними Мінекономіки, станом на кінець травня, квартири та будинки за програмою «єОселя» було придбано понад 4 тисячами українських родин.
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