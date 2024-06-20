«єОселя»: кількість акредитованих девелоперів зросла майже в 5 разів

Державна іпотечна програма «єОселя» сприяє формуванню іміджу надійної компанії-забудовника, а також загалом посилює довіру потенційних покупців до первинного ринку житла. Про це заявила перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва.

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Кількість учасників зростає

З 2024 року кількість акредитованих девелоперів до участі в програмі «єОселя» зросла майже в 5 разів: станом на початок червня їх налічується уже майже 50. Це ж стосується кількості акредитованих об'єктів на стадії зведення: за офіційними даними, наразі їхня кількість складає вже близько 100 ЖК в 14 областях України.

Банкір вважає, що найголовнішим здобутком «єОселі» у першому півріччі слід вважати процес поступової переорієнтації цієї програми на первинний ринок, зокрема на об'єкти в стадії зведення.

«Участь девелоперів в державній іпотечній програмі, окрім суто стратегічних завдань з розвитку максимальної кількості механізмів залучення потенційних покупців, вимагає дотримання чітких критеріїв до акредитації, серед яких безперервність будівництва, наявність всіх дозвільних документів, відсутність судових обтяжень, відповідність об'єкта задекларованим характеристикам тощо. Саме тому можна вважати, що участь девелоперів в „єОселі“ є своєрідним „знаком якості“ та надійності для потенційних покупців», — розповіла експертка.

Водночас за словами Дмітрієвої, на первинному ринку житла зберігаються високі ризики, пов’язані, як з фінансовою здатністю девелопера вчасно завершити будівництво розпочатих об'єктів, так і з суто «воєнними» обставинами. Натомість «кредитні ризики» повністю лягають на банк та покупця житла на первинному ринку.

Вона розповіла, що наразі понад 60% всіх кредитів населенню — це «короткі» споживчі кредити на суму від 5 тис. до 100 тис. грн терміном погашення до 12 місяців. Тоді як іпотечні кредити зазвичай видаються на більш значні суми: найчастіше від 1 млн грн до 4 млн грн і терміном від 3 до 20 років.

Тобто, за словами експерта, іпотека для банків має значно більший середній чек і довша в часі, саме тому кількість виданих банками іпотечних кредитів незначна у порівнянні зі споживчими кредитами та складає близько 1000 угод на місяць.