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19 червня 2024, 19:12

Фонд гарантування з другої спроби спробує продати активи «Форвард Банку»

Фонд гарантування вкладів 3 липня проведе аукціон з продажу активів АТ «БАНК ФОРВАРД». До складу лоту увійшли права вимоги та майнові права за кредитними договорами, укладеними з фізичними особами, а також майнові права за дебіторською заборгованістю фізичних осіб. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Фонд гарантування вкладів 3 липня проведе аукціон з продажу активів АТ «БАНК ФОРВАРД».

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Активи, включені до складу виставленого на аукціон лоту, переважно беззаставні, а також за ними відсутня фінансова порука. На продаж виставлено право стягнути з боржника заборгованість за кредитним договором у судовому чи позасудовому порядку. Майже всі кредити, включені до складу пулу, є непрацюючими.

Близько 10% виставленого на торги портфелю (за сумою заборгованості) мають прострочку платежу від 3 до майже 15 років, понад 86% — від 1 до 3 років. За рештою кредитів прострочка платежу становить до 1 року.

100% портфелю — кредити та дебіторська заборгованість в національній валюті. Кредитний портфель складається з карткових кредитів, кредитів на придбання товарів та послуг та 15 автокредитів.

Початкова ціна лоту — 134,5 млн грн.

Джерело: Мінфін
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