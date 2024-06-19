Ferrari планує випустити перший електромобіль у наступному році. Стала відома ціна

Перший електромобіль Ferrari коштуватиме щонайменше 500 000 євро , оскільки виробник розкішних автомобілів готується відкрити завод, який виготовлятиме цю модель. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

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Італійський автовиробник, відомий своїми бензиновими двигунами, заявив, що випустить електромобіль наприкінці наступного року. І запланована ціна вказує на його впевненість у тому, що заможні водії готові платити, навіть незважаючи на те, що конкуренти масового ринку скорочують випуск електромобілів на тлі падіння попиту.

Цінник, який не включає додаткові функції та індивідуальні особливості, які зазвичай додають 15−20%, значно перевищує середню ціну продажу Ferrari у першому кварталі цього року, що становить близько 350 000 євро.

Ferrari не коментує ймовірну ціну свого першого електрокара і нічого не розповідає про новий завод, який має бути відкритий цього тижня у її рідному місті Маранелло на півночі Італії.

Новий завод надасть Ferrari додаткову лінію збирання автомобілів і вироблятиме бензинові та гібридні авто, а також нові електромобілі та компоненти до них.

За словами джерела, його буде повністю введено в експлуатацію через три-чотири місяці.

Друга модель

Джерело також повідомило, що у Ferrari є ще одна модель електромобіля, яка знаходиться на стадії розробки. За словами джерела, процес зараз знаходиться на ранній стадії і компанія, можливо, не захоче збільшувати загальний обсяг виробництва до 20 000 автомобілів на рік, принаймні в короткостроковій перспективі.