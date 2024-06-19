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19 червня 2024, 15:31

Нова пошта відкрила два нових відділення в Чехії

Нова пошта відкрила відділення в чеських містах Пльзень та Пардубице. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Нова пошта відкрила відділення в чеських містах Пльзень та Пардубице.
Фото: Нова пошта

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У нових відділеннях користувачі можуть отримати та відправити
посилки вагою до 30 кг до або з України, а також до/з будь-якої європейської країни, де є відділення Нової пошти (наразі крім Молдови, Румунії та Великої Британії).

Тепер для клієнтів в Чехії доступні відділення Нової пошти у 5 містах: Прага, Брно, Ліберець, Пльзень та Пардубице.

Відділення у м. Пльзень працює за адресою Mikulášské nám. 630/2, 326 00, а в місті Пардубице — за адресою: Sladkovského 458, 530 02. Обидва відділення відкриті з понеділка по суботу. Термін доставки з України — від 5 робочих днів.

Також клієнти можуть замовити доставку кур'єром на будь-яку адресу у Пльзені чи Пардубице. Доставка кур'єром оплачується додатково.

Читайте також: Нова пошта запустила доставку між країнами Європи

Нова пошта в Європі

Нова пошта вже відкрила відділення у 13 країнах Європи, а саме — Естонії, Польщі, Литві, Латвії, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Італії, Іспанії, Угорщині, Молдові та Великій Британії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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torn
torn
19 червня 2024, 15:58
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
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tckgoblinu
tckgoblinu
19 червня 2024, 16:09
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Ну тут заклики до НБУ, Антимонопольного комітету, Кабміну і депутатів, ті до кого ти звертаєшся — не побачать.

Все банально просто, зазвичай в таких випадках кажуть «не подобається — користуйся послугами інших», не підходить Нова Пошта — користуйся Укрпоштою або Meest, а так, виходить користуватися Новою поштою бажання маєш, але з умовами не згоден, ну можна не користуватися їх послугами і все) Вони можуть завтра і 50% зробити комісію, якщо забажають і ну на жаль, це буде їх право, а твоє право як клієнта обирати чиїми послугами ти будеш користуватися.

Тут можна робити заклики до депутатів на форумах і кричати на всіх підряд, або просто користуватися поштовим оператором в котрого розмір комісії тебе задовільняє, все просто.
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torn
torn
19 червня 2024, 17:08
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Якщо компанія займає 35 % ринку, не кажучи вже про більше 70%, як зараз у Нова пошта, то держава повинна регулювати «їх право зробити» і відповідні структури у нас є.
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