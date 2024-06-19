Нова пошта відкрила два нових відділення в Чехії

Нова пошта відкрила відділення в чеських містах Пльзень та Пардубице. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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У нових відділеннях користувачі можуть отримати та відправити

посилки вагою до 30 кг до або з України, а також до/з будь-якої європейської країни, де є відділення Нової пошти (наразі крім Молдови, Румунії та Великої Британії).

Тепер для клієнтів в Чехії доступні відділення Нової пошти у 5 містах: Прага, Брно, Ліберець, Пльзень та Пардубице.

Відділення у м. Пльзень працює за адресою Mikulášské nám. 630/2, 326 00, а в місті Пардубице — за адресою: Sladkovského 458, 530 02. Обидва відділення відкриті з понеділка по суботу. Термін доставки з України — від 5 робочих днів.

Також клієнти можуть замовити доставку кур'єром на будь-яку адресу у Пльзені чи Пардубице. Доставка кур'єром оплачується додатково.

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Нова пошта в Європі

Нова пошта вже відкрила відділення у 13 країнах Європи, а саме — Естонії, Польщі, Литві, Латвії, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Італії, Іспанії, Угорщині, Молдові та Великій Британії.