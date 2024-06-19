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19 червня 2024, 13:54

Дефіцит валюти в Україні зберігається — НБУ

Національний банк залишається основним учасником валютного ринку, компенсуючи з резервів дефіцит валюти. Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність за червень.

Національний банк залишається основним учасником валютного ринку, компенсуючи з резервів дефіцит валюти.
Фото: НБУ

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Як зазначається у звіті, із жовтня 2023 року НБУ перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу, що супроводжувалося низкою валютних послаблень. Разом ці рішення дещо пожвавили ринок та збільшили його ліквідність.

«Однак помітний дефіцит валюти зберігається. НБУ й надалі залишається ключовим учасником ринку, а його інтервенції — основним балансуючим механізмом. НБУ й надалі компенсуватиме структурний дефіцит валюти на ринку», — йдеться у звіті.

Водночас подальше надходження міжнародної допомоги та накопичений обсяг міжнародних резервів надають Національному банку необхідний запас міцності, щоб зберігати активну присутність на валютному ринку та мінімізувати надмірну його волатильність.

За даними регулятора, прибуток банків від купівлі-продажу валюти скоротився на третину в річному обчисленні внаслідок звуження курсових спредів. Його частка в операційному доході банків скоротилася до довоєнного рівня — близько 5%.

Нацбанк з жовтня 2023 року перейшов до режиму «керованої гнучкості» курсу та контролює ситуацію на міжбанківському ринку, знижуючи або підвищуючи курс інтервенцій.

З початку року НБУ продав на міжбанку $12,7 млрд. Ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги Україні. Банки продають валюту населенню з комісією, тому готівковий курс трохи вищий за курс міжбанку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
19 червня 2024, 15:33
#
А значить продовжать спалювати ЗВР. І ріст курсу.
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