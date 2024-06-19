Запустик премаркетів для альткоїнів на Coinbase та падіння продажів NFT: що нового на крипторинку

У червні обсяг продажів у секторі NFT впав на більш ніж 80%

З початку червня 2024 року обсяг продажів у секторі NFT скоротився з $141,6 млн до $23,78 млн — на 83,2%. Про це свідчать дані CryptoSlam. Водночас порогова вартість токенів із найбільших колекцій опустилася нижче 10 ETH.

За даними порталу, просадка спостерігалася протягом усього місяця. Кількість транзакцій залишалася в межах від 1,3 млн до 1,4 млн. Для порівняння, у квітні та травні цей показник неодноразово перевищував 2 млн, у лютому — 2,5 млн.

Просадка на початку цього тижня, 16−18 червня 2024 року, збіглася з падінням порогової вартості токенів із категорії «блакитних фішок».

Зокрема, порогова вартість NFT проєктів Pudgy Penguins і Bored Ape Yacht Club впала нижче 10 ETH. Станом на 18 червня, вона становить 8,55 ETH і 9,2 ETH відповідно, згідно з Blur.

З топ-5 NFT-колекцій на цьому маркетплейсі тільки одна відзначилася позитивною динамікою — Milady.

Coinbase запустить премаркети для альткоїнів

Біржа криптодеривативів Coinbase International запустить торги безстроковими контрактами на альткоїни перед їхнім лістингом на основній платформі.

Майданчик повторить досвід конкурентів на кшталт Binance, Bybit, Bitget і OKX, створивши власний лаунчпад.

«Коли базовий токен запустять на відповідних спотових біржах, інструмент перетвориться на стандартний безстроковий контракт», — йдеться в повідомленні.

Продукт буде доступний для інституційних інвесторів через Coinbase International і роздрібних трейдерів через Coinbase Advanced.

Для подібних контрактів встановлять початкову маржу в розмірі 50% або дворазове кредитне плече.

Ліміт умовної позиції становитиме $50 000 на токен.

Представники майданчика попередили, що «з огляду на високоризиковий характер лаунчпадів, ці ринки більш схильні до зниження ліквідності, підвищеної волатильності та ризику ліквідації».

На подібні інструменти не поширюється дія програми підтримки ліквідності біржі, що призводить до додаткових ризиків автоматичного закриття позицій.

Bitmain розширила лінійку біткоїн-майнерів Antminer S21

Компанія Bitmain на конференції World Digital Mining Summit у Лас-Вегасі представила нову модель біткоїн-майнера серії Antminer S21 з енергоефективністю до 12 J/TH.

Згідно із заявленою специфікацією, S21 XP у версії з повітряним охолодженням генерує хешрейт 270 TH/s за споживаної потужності 3645 W і енерговитрат 13,5 J/TH.

Варіант моделі S21 XP Hyd з гідроохолодженням має показники 473 TH/s, 5976 W і 12 J/TH відповідно.

Ці пристрої компанія запропонувала до передзамовлення з індивідуальними знижками за ціною $21,5 за TH/s. Після закінчення акції вартість майнерів зросте до $30,6 за TH/s. Поставки очікуються в четвертому кварталі 2024 року і на початку наступного.

За даними Hashrate Index, поточні ринкові ціни на майнери з енергоефективністю не менше ніж 25 J/TH становлять $12,41 за TH/s.

Податкова служба Бразилії запросить в іноземних криптобірж дані про їхню діяльність

Федеральна податкова служба Бразилії (RFB) планує зібрати дані про діяльність іноземних криптовалютних бірж на території держави. Про це повідомляє Reuters.

Відомство має намір найближчим часом оформити офіційний запит і викликати до себе представників цих компаній.

За наявною інформацією, влада хоче з’ясувати, чи не порушують криптобіржі законодавство країни в процесі ведення своєї діяльності. Податкову службу також цікавить взаємодія компаній з місцевими постачальниками послуг віртуальних активів.

«Нас турбує те, як вони працюють тут, чи є тут якісь незаконні дії, чи ні. Нас також турбує наявність інформації про бразильське багатство, що підлягає оподаткуванню», — заявила заступниця секретаря з інспекцій у RFB Андреа Чавес.

Серед криптовалютних бірж, які ведуть діяльність на території Бразилії, але не базуються там, значаться:

Інтерес до галузі цифрових активів з боку RFB зростає на тлі сплеску активності місцевих користувачів. Із січня до липня 2023 року громадяни Бразилії задекларували $24,6 млрд у криптовалюті. Це на 36% більше, ніж за попередній звітний період, згідно з даними податкової служби.

За заявою відомства, $2,6 млрд від згаданої суми припадає на іноземні криптобіржі. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року показник зріс на 51,2%.

Згідно з інформацією аналітичної компанії Kaiko, із січня до квітня 2024 року обсяг торгів криптовалютами в парі з бразильським реалом (BRL) сягнув $6 млрд.