Автовиробники Китаю просять про введення дзеркальних тарифів проти ЄС

Китайські автовиробники закликали уряд відповісти на рішення ЄС обмежити експорт китайських електромобілів шляхом підвищення тарифів на імпорт європейських автомобілів з бензиновим двигуном. Про це повідомляє Reuters.

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На закритій зустрічі, в якій також взяли участь європейські автовиробники, китайські автомобільні компанії запропонували владі підвищити тарифи на великі автомобілі з бензиновими двигунами, імпортовані з Європейського Союзу.

Наближений до китайського уряду автомобільний дослідницький центр пропонує Китаю підняти імпортні мита на великі автомобілі з бензиновим двигуном до 25%.

Для порівняння, поточний імпортний тариф Китаю на автомобілі становить 15%.