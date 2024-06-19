Автовиробники Китаю просять про введення дзеркальних тарифів проти ЄС

Китайські автовиробники закликали уряд відповісти на рішення ЄС обмежити експорт китайських електромобілів шляхом підвищення тарифів на імпорт європейських автомобілів з бензиновим двигуном. Про це повідомляє Reuters.
19 червня 2024, 11:17
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На закритій зустрічі, в якій також взяли участь європейські автовиробники, китайські автомобільні компанії запропонували владі підвищити тарифи на великі автомобілі з бензиновими двигунами, імпортовані з Європейського Союзу.
Наближений до китайського уряду автомобільний дослідницький центр пропонує Китаю підняти імпортні мита на великі автомобілі з бензиновим двигуном до 25%.
Для порівняння, поточний імпортний тариф Китаю на автомобілі становить 15%.
Джерело: Мінфін
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