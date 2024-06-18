Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, розповідає чому ви ніколи не заробите 14% річних у доларах в Україні на інвестиціях в нерухомість.
18 червня 2024, 16:45
Брехлива реклама: Чому ви ніколи не заробите 14% річних у доларах на нерухомості (відео)
- Чому ви ніколи не заробите 14% річних у доларах
- Як розрахувати вигідність інвестиції
- Вартість інвестиції
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- Ліквідність інвестиції
Джерело: Мінфін
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