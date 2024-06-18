Приватизація принесла до держбюджету з початку року майже 1 мільярд

Фонд державного майна в січні-травні 2024 року продав на приватизаційних аукціонах 181 об'єкт державної власності на загальну суму 965,17 млн грн. Про це йдеться в дайджесті діяльності Фонду, яким поділився народний депутат Олексій Мовчан.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За п'ять місяців Фонд держмайна реалізував на приватизаційних аукціонах 181 об'єкт, із яких 31 був приватизований у травні.

У травні 2024 року сума надходжень до державного бюджету України від приватизації об'єктів державної власності склала 93,85 млн грн ($2,32 млн).

За період з 1 січня 2024 року по 31 травня 2024 року від приватизації об'єктів державної власності до державного бюджету України перераховано 965,17 млн грн ($23,83 млн).

Станом на 31 травня у переліку об'єктів малої приватизації перебувало 1 376 активів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Фонд державного майна розраховує, що велика приватизація розпочнеться у другому півріччі 2024 року. Під неї підпадатимуть активи вартістю понад 250 млн грн.