Фонд держмайна розраховує, що велика приватизація розпочнеться у другому півріччі

Фонд державного майна України розраховує, що велика приватизація розпочнеться у другому півріччі 2024 року. Під неї підпадатимуть активи вартістю понад 250 млн грн. Про це розповів голова Фонду Віталій Коваль в інтерв'ю Українському Радіо.

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Він зазначив, що велика приватизація відрізняється від малої приватизації стартовою ціною балансової вартості активів. Активи, які коштують понад 250 млн грн за оцінювальною або балансовою вартістю, потрапляють під критерії великої приватизації.

«З другого півріччя 2024 року ми очікуємо і наближаємо аукціони з великої приватизації. Будуть цікаві об'єкти, і санкційні, і приватизаційні. Наприклад «Об'єднана гірнічо-хімічна компанія». Ми зараз активно готуємо санкційний актив, такий як завод будівельних матеріалів «Аерок».

Він викликає жвавий інтерес до приватизації. Серед цікавих об'єктів виробник упаковки «ПентоПак» у Борисполі. Також є об'єкти портової інфраструктури — це морський торговельний порт Білгород-Дністровський", — заявив Коваль.

За його словами, спиртова галузь йде до чіткого роздержавлення. Серед спиртових заводів — Зарубинський спиртовий завод, Бджільнянський спиртовий завод, Лохвицький спиртовий комбінат.

Голова Фонду держмайна також розповів, що готель «Козацький» наразі готується до приватизації.

«Готель „Козацький“ дивиться прямо на готель „Україна“. Це також об'єкт великої приватизації. Два цих готелі мають бути окрасою Києва. Ми дуже очікуємо, що туди зайдуть інвестори, які будуть розвивати послугу проживання в місті. Тобто портфоліо інвестицій величезне», — сказав Коваль.