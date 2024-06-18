Американський виробник електромобілів Fisker подав заяву про банкрутство

Американська компанія Fisker, яка виробляє електромобілі оголосила про банкрутство після того, як переговори з великим автовиробником щодо інвестицій завершилися без угоди. Про це повідомляє Bloomberg.

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У заяві про банкрутство, поданій 17 червня в штаті Делавер, Fisker вказала активи на суму від $500 млн до $1 млрд і зобов’язання на суму від $100 до $500 млн. Подання заяви про банкрутство захищає Fisker від кредиторів, поки компанія розробляє план погашення боргів.

Виробник електромобілів домагався банкрутства після того, як раніше оголосив про нижчі, ніж очікувалося, прибутки та плани зі скорочення на 15% своїх працівників.

У лютому у Fisker заявили, що, ймовірно, виникнуть «суттєві сумніви» щодо його здатності компанії продовжувати роботу, якщо вона не зможе залучити більше фінансування.

Банкрутство сталося, в час коли виробники електромобілів намагаються адаптуватися до уповільнення продажів у США та Європі. Хоча ентузіазм щодо електрокарів залишається сильним, очікується, що майже 60% світових продажів електромобілів у 2024 році припадатиме на Китай.

Слідом за Fisker збанкрутували кілька інших компаній з виробництва електромобілів, у тому числі Charge Enterprises, яка встановлює зарядні станції для електромобілів. Торік виробники електромобілів Lordstown Motors і Proterra також оголосили про банкрутство.