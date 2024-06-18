Японія виділить $188 мільйонів бізнесу України

Міністерство економіки України та Організація Об'єднаних Націй із промислового розвитку (UNIDO) запускають проєкт по трансферу японських технологій в Україну за фінансування Японії. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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«Це можливість для бізнесу отримати грант до $10 млн. Загальний бюджет проєкту складає $188 млн», — йдеться в повідомленні.

Проєкт спрямований на підтримку відновлення зеленої промисловості та довгострокового сталого розвитку України шляхом передачі технологій, нарощування потенціалу та спільного створення підприємств у ключових галузях промисловості.

Для кого цей проєкт

Сектори, які будуть підтримані в рамках проєкту:

agro-tech, ланцюги створення вартості та управління водними ресурсами;

виробництво з біомаси та невикористаних первинних продуктів та розвиток циркулярної економіки;

цифрова трансформація, активне використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій), аналітики даних та штучного інтелекту;

сталі енергетичні системи, енергозбереження, промислова декарбонізація, управління енергетичною інфраструктурою і пом'якшення та адаптація до кліматичних ризиків;

зелений водень/аміак;

підвищення продуктивності малого та середнього підприємництва та tech-рішення у сфері smart-логістики;

med-tech, телемедицина та медичні послуги.

Реєстрація

Українців закликали доєднатись до брифінгу щодо умов подачі заявок на фінансування. Кінцевий термін реєстрації — середа, 19 червня. Вебінар відбудеться 19 червня о 9:30 за київським часом.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда підписали в Італії двосторонню безпекову угоду, в рамках якої впродовж 2024 року Японія надасть Україні $4,5 млрд і продовжить допомагати протягом усього десятирічного терміну дії угоди.