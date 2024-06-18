У травні в Україні було зареєстровано понад 3,8 тис. вживаних легковиків із США. Кожен п’ятий вживаний легковик, який у травні перейшов на українські номери був з США. Про це зазначили в Укравтопромі.
18 червня 2024, 12:34
Попит українців на вживані авто із США суттєво зріс. Які марки обирають в Україні
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Зростання попиту
У порівнянні з травнем 2023 року попит на «американців» з пробігом підстрибнув майже у 2,5 раза.
Найбільшу частку з цієї кількості (46%) становили машини з бензиновими двигунами, понад третини (34%) — електромобілі, гібридним та авто з ГБО належить по 7%, решту — дизельні авто.
Топ-5 вживаних авто
До п’ятірки найпопулярніших вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- Tesla Model 3 — 396 одиниць;
- Tesla Model Y — 311;
- Ford Escape — 279;
- Jeep Cherokee — 233;
- Volkswagen Passat — 224.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці, становив 5,9 року.
Джерело: Мінфін
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