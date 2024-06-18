Укренерго скасувало графіки відключень до 15:00

Графіки відключень світла скасовані до 15:00. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

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Скасування графіків

«За інформацією від „Укренерго“, сьогодні до 15:00 будемо без відключень електрики», — повідомили в ДТЕК.

З 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що 18 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00.