Графіки відключень світла скасовані до 15:00. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.
18 червня 2024, 10:18
Укренерго скасувало графіки відключень до 15:00
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Скасування графіків
«За інформацією від „Укренерго“, сьогодні до 15:00 будемо без відключень електрики», — повідомили в ДТЕК.
З 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що 18 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі