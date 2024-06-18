Укренерго: 18 червня світло відключатимуть впродовж усієї доби по всій Україні

18 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00. Про це йдеться в повідомленні Укренерго.

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Графіки відключень

«Причина — зростання споживання через потепління та робочі дні», — пояснили в компанії.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Дефіцит в енергосистемі

В Укренерго очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.

Раніше голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що в наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі України буде набагато важчою. Так, із 11:00 до 23:00 графіки відключень будуть більшими, ніж у решту часу доби.