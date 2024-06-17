Кабмін дозволив використовувати штучний інтелект у «Дії»

Що це значить

Документом дозволено використання технологій штучного інтелекту в Порталі «Дія».

Крім того, користувачі будуть отримувати інформаційну підтримку щодо порядку користування Порталом Дія «зокрема з використанням технологій штучного інтелекту».

Також постановою передбачено за допомогою Порталі «Дія» внесення до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я медичної та іншої інформації про користувача, в електронній формі, перегляд такої інформації та обмін нею.