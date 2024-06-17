Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг. Відповідати користувачам буде штучний інтелект. Про це йдеться у постанові від 13 червня 2024 р. № 693.
17 червня 2024, 12:18
Кабмін дозволив використовувати штучний інтелект у «Дії»
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Що це значить
Документом дозволено використання технологій штучного інтелекту в Порталі «Дія».
Крім того, користувачі будуть отримувати інформаційну підтримку щодо порядку користування Порталом Дія «зокрема з використанням технологій штучного інтелекту».
Також постановою передбачено за допомогою Порталі «Дія» внесення до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я медичної та іншої інформації про користувача, в електронній формі, перегляд такої інформації та обмін нею.
Джерело: Мінфін
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