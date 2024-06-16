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16 червня 2024, 13:07

Корпоративний месенджер Slack заморозить акаунти росіян

Корпоративний месенджер Slack повідомив російських користувачів, що їхні облікові записи будуть заблоковані через 30 днів. Про це пише Moscow times.

Корпоративний месенджер Slack повідомив російських користувачів, що їхні облікові записи будуть заблоковані через 30 днів.
Фото:depositphotos.

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Що відомо

Рішення ухвалено через нещодавні санкції США, які стосуються надання програмного забезпечення та IT-послуг, йдеться у розсилці компанії.

Заморозка торкнеться облікових записів, які «базуються в росії, переважно використовуються клієнтами з росії або іншим чином пов'язані з поширенням в росії».

За словами виконавчого директора «МТС Лінк» Павла Потєхіна, доступ втратять навіть ті компанії, які купили ліцензію на використання Slack за кордоном.

Нагадаємо

12 червня Мінфін США заборонив надавати послуги у сфері програмного забезпечення, IT-консультування та проєктування особам, які перебувають у росії.

Рішення набуде чинності 12 вересня. Тоді ж було запроваджено санкції проти московської біржі, а також понад 200 юридичних та понад 30 фізичних осіб.

Глава відомства Джанет Йєллен зазначила, що нові заходи вдарять по можливості москви отримувати вигоду з доступу до іноземних технологій і обходити обмеження, що вже діють, а також підвищать ризик вторинних санкцій для фінансових інститутів, які продовжують працювати з російською військовою економікою.

Slack не вперше відключає своїх клієнтів у росії у зв'язку з міжнародними санкціями через політику головної компанії Salesforce. Першу хвилю блокувань було проведено одразу після початку вторгнення в Україну — у березні 2022 року. Вона торкнулася компаній, що потрапили до чорних списків США. У тому числі із заморожуванням облікових записів зіткнулися працівники «Сбєра».

У лютому 2024 року повідомлялося, що Slack розіслав російським користувачам повідомлення про блокування облікових записів, зареєстрованих на email-адреси в зоне.ru.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
16 червня 2024, 15:21
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