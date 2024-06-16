Корпоративний месенджер Slack заморозить акаунти росіян

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Що відомо

Рішення ухвалено через нещодавні санкції США, які стосуються надання програмного забезпечення та IT-послуг, йдеться у розсилці компанії.

Заморозка торкнеться облікових записів, які «базуються в росії, переважно використовуються клієнтами з росії або іншим чином пов'язані з поширенням в росії».

За словами виконавчого директора «МТС Лінк» Павла Потєхіна, доступ втратять навіть ті компанії, які купили ліцензію на використання Slack за кордоном.

Нагадаємо

12 червня Мінфін США заборонив надавати послуги у сфері програмного забезпечення, IT-консультування та проєктування особам, які перебувають у росії.

Рішення набуде чинності 12 вересня. Тоді ж було запроваджено санкції проти московської біржі, а також понад 200 юридичних та понад 30 фізичних осіб.

Глава відомства Джанет Йєллен зазначила, що нові заходи вдарять по можливості москви отримувати вигоду з доступу до іноземних технологій і обходити обмеження, що вже діють, а також підвищать ризик вторинних санкцій для фінансових інститутів, які продовжують працювати з російською військовою економікою.

Slack не вперше відключає своїх клієнтів у росії у зв'язку з міжнародними санкціями через політику головної компанії Salesforce. Першу хвилю блокувань було проведено одразу після початку вторгнення в Україну — у березні 2022 року. Вона торкнулася компаній, що потрапили до чорних списків США. У тому числі із заморожуванням облікових записів зіткнулися працівники «Сбєра».

У лютому 2024 року повідомлялося, що Slack розіслав російським користувачам повідомлення про блокування облікових записів, зареєстрованих на email-адреси в зоне.ru.