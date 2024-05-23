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23 травня 2024, 9:44

Інфляція у Великій Британії сповільнилася до найнижчого рівня за три роки

Річна інфляція у Великій Британії сповільнилася до 2,3% у квітні, найнижчого рівня з 2021 року. Про це пише ВВС.

Річна інфляція у Великій Британії сповільнилася до 2,3% у квітні, найнижчого рівня з 2021 року.
Фото:depositphotos.

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Що вплинуло на зниження інфляції

У березні інфляція була на рівні 3,2%.

Уповільнення інфляції спричинене зниженням цін на енергоносії на 27% у річному вираженні. Водночас ціни на газ упали на 38%.

Також дешевшають харчові продукти, побутова техніка та інші товари. Але дорожчає мобільний зв'язок та орендна плата за житло.

Читайте: Інфляція у Великій Британії у березні сповільнилася до мінімуму з вересня 2021 року

Попри зниження, інфляція все ще знаходиться вище за цільовий рівень у 2%, на який орієнтується Банк Англії.

Після публікації даних з інфляції, британський Центробанк натякнув, що відсоткові ставки, які були підвищені останніми роками для уповільнення зростання цін, можуть бути знижені вже цього літа.

Ставки становлять 5,25% — це найвищий рівень за 16 років.

Нагадаємо

Стрімке зростання цін на енергоносії було основною причиною високої вартості життя в останні роки, створюючи фінансовий тиск на домогосподарства та бізнес.

Світові ціни та ціни на нафту зросли після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. У Великій Британії інфляція в жовтні 2022 року зросла до 11% — найвищого рівня за 40 років.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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