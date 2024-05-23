Річна інфляція у Великій Британії сповільнилася до 2,3% у квітні, найнижчого рівня з 2021 року. Про це пише ВВС.
Інфляція у Великій Британії сповільнилася до найнижчого рівня за три роки
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що вплинуло на зниження інфляції
У березні інфляція була на рівні 3,2%.
Уповільнення інфляції спричинене зниженням цін на енергоносії на 27% у річному вираженні. Водночас ціни на газ упали на 38%.
Також дешевшають харчові продукти, побутова техніка та інші товари. Але дорожчає мобільний зв'язок та орендна плата за житло.
Читайте: Інфляція у Великій Британії у березні сповільнилася до мінімуму з вересня 2021 року
Попри зниження, інфляція все ще знаходиться вище за цільовий рівень у 2%, на який орієнтується Банк Англії.
Після публікації даних з інфляції, британський Центробанк натякнув, що відсоткові ставки, які були підвищені останніми роками для уповільнення зростання цін, можуть бути знижені вже цього літа.
Ставки становлять 5,25% — це найвищий рівень за 16 років.
Нагадаємо
Стрімке зростання цін на енергоносії було основною причиною високої вартості життя в останні роки, створюючи фінансовий тиск на домогосподарства та бізнес.
Світові ціни та ціни на нафту зросли після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. У Великій Британії інфляція в жовтні 2022 року зросла до 11% — найвищого рівня за 40 років.
Коментарі