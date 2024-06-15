Обмін Tether TRC20 Монобанк і Приватбанк, особливості виведення

Обмін Tether TRC20 (USDT) на Monobank UAH і Приватбанк став популярним серед користувачів криптовалют в Україні. Tether (або USDT) — це стейблкоїн, прив’язаний до курсу долара США, що робить його стабільним і зручним інструментом для зберігання та переказу електронних грошей. Крім того, значна частина ІТ-фахівців може отримувати зарплату в цій криптовалюті. Використання мережі TRC20 забезпечує швидкі та безпечні транзакції з вигідними комісіями — від 0.8 Tether. Давайте розглянемо детальніше виведення на карту кожного банку та згадаємо і про готівку.

Обмін Tether TRC20 (USDT) на Монобанк UAH: особливості

Запит на обмін Tether/Монобанк UAH сьогодні найпопулярніший в Україні, адже Monobank вважається найбільш швидким, зручним і доступним онлайн-банкінгом. Завдяки сучасним сервісам і обмінникам, користувачі можуть легко обміняти свої стейблкоїни на гривні. Курс обміну зазвичай відображається в режимі реального часу на сайтах обмінних пунктів, що дозволяє користувачеві вибрати найвигідніший момент для переказу.

Як вивести USDT TRC20 на карту Монобанк гривні без комісії?

Багато обмінних пунктів пропонують доволі хороші умови для виведення Tether TRC20. Але складність полягає в тому, як зрозуміти, який із них найвигідніший і при цьому надійний? Тут нам допоможе Obmify — сервіс моніторингу онлайн-обмінників. Тут можна подивитися, де який курс, вибрати обмінник за відгуками від реальних людей, і вже потім створювати заявку на обмін на обраному сервісі.

Після створення заявки на обмін і вказання номера рахунку Monobank, вам буде надано адресу гаманця, куди потрібно перевести потрібну суму у валюті Tether. Не забудьте вибрати мережу TRC20, інакше гроші зникнуть, а послуга буде вважатися наданою. Через кілька хвилин заявка на обмін буде оброблена і гривні зарахуються вам на карту.

Обмін Tether TRC20 (USDT) на Приват24 UAH: особливості

При роботі з Privat принцип залишається той самий, що і з Monobank. Курс обміну може трохи відрізнятися залежно від дня, і тут теж краще користуватися агрегатором криптообмінників Obmify, щоб вибрати найкращі умови на сьогодні.

Як вивести USDT TRC20 на карту Privat 24 гривні без комісії?

1. Знаходимо на Obmify обмінник, який має найкращий на сьогодні курс.

2. Перевіряємо відгуки, звертаємо увагу на ліміти обміну.

3. Переходимо на сайт обмінника і вводимо потрібні цифри в поля «віддаю» (Tether) і «отримую» (UAH), відправляємо запит на обмін.

4. Незалежно від того, користуєтесь ви біржею чи децентралізованим гаманцем, не забувайте у рядку «мережа» вибирати саме TRC20, якщо збираєтесь вивести свої USDT саме в цій мережі.

5. Робимо переказ Tether і очікуємо надходження гривень на Privat.

6. Обмін готовий!

Переваги Obmify

Звичайно ж, можна користуватися системою Р2Р на біржі, щоб вивести Tether. Але варто подумати про два серйозні недоліки такого способу:

На Р2Р немає обміну на готівку.

Через використання біржових Р2Р останнім часом почастішали випадки блокування доступу до рахунків, особливо в Privat банку. Справа в тому, що більшість популярних мерчантів на Р2Р не проходять фінансовий моніторинг і підпадають під додаткові перевірки, а разом із ними і всі особи, які взаємодіяли з цим рахунком.

Онлайн-обмінники не мають таких проблем, тому користуватися ними вигідніше. А на Obmify якраз можна порівняти різні умови і вибрати найбільш підходящі.

Ще однією серйозною перевагою цього сервісу можна виділити страховий депозит — багато обмінників вносять суму на рахунок агрегатора, і в разі проблем при обміні сам сервіс вступає в розгляд і компенсує клієнту будь-які втрати. Такий обмін є не менш надійним, ніж на Р2Р.

До речі, на Obmify можна виводити USDT TRC20 не тільки на карту Privat або Monobank, а й у готівку. За останній рік у сервіс додалося кілька десятків обмінників, і кількість відгуків на них постійно зростає.

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