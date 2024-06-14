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14 червня 2024, 16:00

Що таке криптовалюта і як нею користуватися?

Сьогодні криптовалюти, або електронні валюти, стають все більш популярними, але багато хто досі не до кінця розуміє, що це таке і як їх використовувати. У цій статті ми розберемо основи системи блокчейн і криптовалют, їх форми та застосування, а також розглянемо, як на них можна заробляти.

Блокчейн: що це?

Основою будь-якої криптовалюти є система блокчейн — розподілена база даних або цифровий реєстр, який використовується для запису транзакцій. Головна особливість системи блокчейн — її децентралізованість. Це означає, що дані зберігаються не на одному сервері, а на великій кількості комп’ютерів по всьому світу. Кожен блок у ланцюжку блокчейна містить інформацію про попередній блок, що робить підробку даних практично неможливою.

Принцип роботи системи блокчейн можна порівняти з бухгалтерською книгою, де кожна сторінка (блок) містить записи про всі транзакції за певний період часу. Як тільки сторінка заповнюється, вона додається в книгу, і зміни вже не можна внести. Новий блок створюється і додається в ланцюжок блокчейна, що забезпечує надійність і безпеку системи.

Форми криптовалют

Коїни

Коїни (або монети) — це електронні валюти, які працюють на власному блокчейні. Прикладами таких криптовалют є Біткоїн (Bitcoin або BTC) і Ефіріум (Ethereum або ETH). Ці валюти створюються і управляються власною мережею блокчейн, що забезпечує їх незалежність і автономність. Коїни використовуються як засіб платежу, інвестиції та накопичення.

Токени

Токени — це криптовалюти, які створюються на базі існуючого блокчейна. Вони часто використовуються для різних проєктів і стартапів, які залучають інвестиції через ICO. Токени можуть представляти собою активи, утилітарні функції в додатках або давати власникам певні доступи і права. Пізніше вони можуть конвертуватися в коїни на криптогаманець.

Для чого потрібна криптовалюта простими словами?

Швидкі та безпечні фінансові операції в мережі інтернет, участь у цифровому обміні цінностями без залучення системи посередників — це лише мала частина, де може знадобитися електронна валюта. Вона також надає можливості для інвестування і додаткового заробітку.

Як можна заробляти на криптовалюті?

Майнінг

Майнінг — це процес «видобутку» або генерації нових криптовалютних монет шляхом розв'язання складних математичних задач за допомогою потужності комп’ютерного обладнання. Майнери отримують винагороду на гаманець у вигляді криптовалюти за підтвердження транзакцій блокчейна і додавання нових блоків у блокчейн.

Трейдинг

Тут все просто — це купівля та продаж криптовалют на гаманці біржі з метою отримання прибутку від зміни їх курсу, так само як при обміні валют. Трейдинг базується на аналізі ринку і вмінні прогнозувати курс і цінові рухи різних цифрових валют.

Інвестиції

Як і в звичайних інвестиціях, криптовалютні інвестиції — це довгострокове зберігання на криптогаманцях цифрових валют з надією на їхнє зростання в ціні. Цей метод вимагає терпіння і віри в потенціал конкретної криптовалюти.

Стейкінг

Процес схожий на банківські депозити. Користувачі тримають на гаманці певну кількість криптовалюти для підтримки системи певної платформи і отримують винагороду за це. Стейкінг схожий на майнінг, але не вимагає спеціального обладнання, але вимагає вкладення власних коштів на гаманець біржі.

ICO та IEO

Участь у початкових пропозиціях монет (ICO) або біржових пропозиціях монет (IEO), де нові проєкти залучають інвестиції. Це може бути ризикованим, але водночас і дуже прибутковим.

Чому віртуальні гроші такі популярні?

Криптовалюти та цифрові гроші стають все більш популярними у сучасному світі з багатьох причин. Однією з них є створення цифрових платіжних інструментів, які полегшують операції з фінансами в мережі інтернет. Власник цифрових грошей може легко здійснювати оплату зі свого гаманця в будь-яку точку світу. Це також зручно для операцій обміну криптовалют. До речі, купити або продати криптовалюту за вигідним курсом завжди можна на Obmify — це система моніторингу онлайн обмінників, яка допоможе вибрати вигідну з точки зору курсу і безпечну платформу для обміну криптовалют.

Крім того, капіталізація криптовалютного ринку і блокчейн технологій постійно зростає, в той час як довіра до традиційних банків падає, а це привертає увагу інвесторів.

Давайте також не будемо забувати, що завдяки блокчейну криптовалюти децентралізовані, тобто немає центрального органу, що контролює операції з криптовалютою. А анонімність і прозорість у сучасному світі дуже важливі.

А ви вже користуєтеся криптовалютами? Який ваш досвід? Розкажіть у коментарях.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
0
Mini Mi
Mini Mi
14 червня 2024, 16:56
#
Криптовалюта это свобода от налогов, финмона, блокировок, ограничений и т. д. Именно поэтому у любых властей так от нее горит.
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